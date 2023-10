💚🌿 PLATAFORMA NI GUERRAS NI OTAN🕊️💜🌈

Con motivo de las maniobras

Milex-23 en Cádiz , denunciamos cómo las bases de Rota y Morón son baluartes esenciales para las estrategias criminales de la OTAN. Mostramos nuestra condena, rechazo y repulsa contra las guerras y los intereses del capital. El cinismo, la hipocresía y la vergüenza que estamos viendo de las grandes potencias como EEUU, La UE y en nuestro caso, el Estado Español, mostrando su apoyo y enviando militares, armas y fondos públicos para asesinar a la población civil en la guerra de Ucrania o en el genocidio sionista de Palestina nos legítima para recriminar sus actos y su violencia.

No son los únicos casos, ni en los únicos territorios donde las actuaciones o apoyos de estos países nos causan pesar y aborrecimiento de sus políticas y silencios criminales (Yemen, Sáhara, etc).

Por la paz y el antimilitarismo

No a las guerras

No al genocidio palestino

OTAN No. Bases fuera

Gastos militares para escuelas y hospitales

NO EN NUESTRO NOMBRE