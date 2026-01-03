Twitter Youtube Facebook Instagram

CGT logra un acuerdo en el SERCLA y desconvoca la huelga en el Centro Municipal de Emergencias de Málaga

  • 03/01/2026

Tras el acuerdo alcanzado en el SERCLA, CGT ha decidido desconvocar la huelga en el Centro Municipal de Emergencias de Málaga (CME).

La empresa Eulen retira las modificaciones de contratos y calendarios laborales impuestas en el CME del Ayuntamiento de Málaga y se establece un calendario de reuniones para acordar la gestión de turnos, horarios y condiciones laborales del colectivo.

Desde CGT valoramos el acuerdo como muy positivo, ya que:

  • Se repone la jornada laboral de los contratos de las personas afectadas.

  • Se abren vías de mejora colectiva para quienes desempeñan su labor como gestor@s de emergencias.

  • Se demuestra la unidad de más de 40 personas del colectivo, que ha sido clave para que la empresa rectifique.

Especialmente relevante ha sido que no se decretaran servicios mínimos, pese a los intentos de presión de la empresa y del propio Ayuntamiento, que llegaron a acosar a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para forzar dicho decreto.

👉 CGT comienza 2026 con la primera victoria sindical del año:
contratos restaurados y un proceso negociador abierto para mejorar las condiciones sociolaborales y económicas de toda la plantilla del CME.

✊🏴❤️ La unidad y la organización funcionan.

