BARRICADA DE PAPEL Nº 88 | “EL ‘NUEVO’ DESORDEN MUNDIAL”

En este nuevo número de Barricada de Papel, reflexionamos sin rodeos sobre el llamado “nuevo” desorden mundial: la violencia imperialista, el cinismo de las grandes potencias y las consecuencias directas que todo ello tiene sobre los pueblos y, especialmente, sobre la clase trabajadora.
Un análisis crítico que conecta guerras, expolio, represión y precariedad con una misma lógica: la del capital cuando entra en pánico. Frente a ello, el texto apuesta por la organización, la solidaridad de clase y el internacionalismo desde abajo como única salida posible.
Un artículo para leer con calma, debatir y compartir.

