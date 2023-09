COMO NO PODÍA SER DE OTRA FORMA, TODO NUESTRO APOYO A JENNI H. Y A LAS CAMPEONAS DEL MUNDO.

Nos negamos a darle más bombo a este personaje, ni su nombre pronunciamos, porque como nos decían de pequeñas, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Ni a él, ni a sus plañideras que aplauden sus discursos machirulos donde se permite juzgar al feminismo el cual no sabe ni lo que es.

Y tanto aprecio se le ha dado a este individuo que se ha eclipsado el gran campeonato que ha hecho nuestra selección femenina de fútbol, porque han sido ellas, no el entrenador como nos quieren hacer creer. Esto es un logro y un éxito del equipo.

Lo que no vamos a dejar pasar es la oportunidad de hacernos eco de todas las denuncias de machismo, micromachismo, vejaciones y demás procederes discriminatorios que se dan en este mundo “macho” que es el fútbol, en el que los millones se los llevan los jugadores hombres mientras que son ellas, las mujeres las que cosechan los trofeos con una mísera parte del dinero que se manejan en las competiciones de sus compañeros hombres.