El capitalismo nunca va a parar de buscar dividirnos y enfrentarnos: agresión en la residencia de asistencia a personas de la tercera edad en Úbeda

¡ANTE LA OPRESIÓN, ORGANÍZATE Y LUCHA!

Denunciamos la insolidaridad y el odio que ha conseguido la opresión sistemática del modelo capitalista (subcontrataciones, privatizaciones, etc.), que no para de dinamitar la acción colectiva, en particular a través de la manufacturación de necesidades ilusorias y la promoción del sentimiento de individualidad.

El sistema así busca aislar a las personas trabajadoras, haciéndolas insensibles a los problemas de su colectivo sociolaboral e incluso, como ha sucedido, consiguiendo que una trabajadora encargada agreda a otra compañera. Esto ocurre, para colmo, en la semana señalada por todas las personas como la semana de reivindicaciones de los derechos de la mujer trabajadora.

CGT Úbeda ya había denunciado a la dirección de la empresa que la encargada agresora hacía acoso laboral a la trabajadora afiliada a nuestro sindicato.

¿Hasta cuándo las empresas van a seguir mirando para otro lado ante el acoso laboral a las mujeres?

El 8M será el momento en el que se realizarán actos reivindicativos sobre la igualdad de las mujeres en el trabajo, pero ¿alguien se acordará de la compañera agredida?

¿Alguien va a pedir responsabilidades a la encargada agresora?

¿Va la empresa encargada de la limpieza del centro y la dirección del centro a hacer la vista gorda?

Desde CGT, además de seguir los procedimientos legales para exigir responsabilidades, así como las penalizaciones a las que haya lugar, queremos hacer un llamamiento a la sociedad en general y a las personas trabajadoras en particular.

Denunciemos la situación a la que nos está llevando el capitalismo (aislamiento social, instantaneidad, intolerancia, etc.), que genera agresiones entre las personas que forman parte de la clase trabajadora. Unos míseros céntimos y una actitud opresora en defensa del patrón pueden generar tal paranoia como, desgraciadamente, ha acontecido en la residencia de asistencia a personas de la tercera edad de la calle Blas Infante de Úbeda.