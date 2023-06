El Colapso del Sistema: Por qué no debemos conformarnos

Estamos ante un “colapso del sistema”. Una gran parte de la sociedad pende en el borde de la esclavitud debido a las deplorables condiciones laborales, mientras que otra mayoría roza la pobreza en todas sus formas. Hoy en día, tener un trabajo no garantiza la satisfacción de las necesidades básicas. Esta realidad amenaza la salud mental de una sociedad oprimida por la escasez de recursos, agotada por aquellos que solo prometen mejoras cuando buscan tu voto.

El desprecio a las personas más necesitadas y las largas esperas en los servicios sanitarios y sociales constituyen una grave ofensa a la sociedad. Con esperas de hasta tres meses para una cita urgente, el desprecio a personas sin comida o techo es una negligencia de tal magnitud que muchos recurren al suicidio.

En este contexto de “colapso del sistema”, los ancianos sobreviven con pensiones no contributivas de solo 484,61 euros, mientras enfrentan precios desorbitados. El descuido en los centros de mayores donde se ignora su dignidad, sus gustos y elecciones es inadmisible.

En una sociedad donde los jóvenes no pueden encontrar trabajo y los ancianos están trabajando a edades inaceptables, pasar un concurso público se ha convertido en el anhelo más grande de la clase trabajadora. Pero no hay suficientes plazas para todos, y no hay garantías de que las administraciones sean buenos empleadores.

Frente a esta realidad, los responsables miran para otro lado, permitiendo todo tipo de injusticias. Sin embargo, el cambio es posible y reside en cada individuo que no se conforma con estas injusticias. Así, es imprescindible que no te conformes. Reclama, grita, organízate. Solo entonces dejarán de sentirse cómodos con esta opresión. Después de todo, el cambio lo haremos si no nos conformamos.