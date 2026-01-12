El Colectivo Animalista de Sevilla Denuncia el Incumplimiento de la Ley de Bienestar Animal por parte del Ayuntamiento

El colectivo animalista de Sevilla está indignado por el incumplimiento del Ayuntamiento en la aplicación de la Ley de Bienestar Animal, que lleva más de dos años de retraso.

Las colonias felinas siguen creciendo sin control, y las cuidadoras de los animales están costeando las facturas de los servicios veterinarios y el alimento, lo que es insostenible.

«Es un escándalo que el Ayuntamiento no cumpla con sus obligaciones»

«Las promesas quedan en nada, y los animales sufren las consecuencias».

El colectivo exige al Ayuntamiento que implemente el método C.E.R. (Captura, Esterilización y Retorno) y gestione adecuadamente lasj colonias felinas.

También denuncian las graves irregularidades que rodean el zoosanitario de Sevilla.