El Colectivo Animalista de Sevilla Denuncia el Incumplimiento de la Ley de Bienestar Animal por parte del Ayuntamiento

  • 12/01/2026

El colectivo animalista de Sevilla está indignado por el incumplimiento del Ayuntamiento en la aplicación de la Ley de Bienestar Animal, que lleva más de dos años de retraso.

Las colonias felinas siguen creciendo sin control, y las cuidadoras de los animales están costeando las facturas de los servicios veterinarios y el alimento, lo que es insostenible.

«Es un escándalo que el Ayuntamiento no cumpla con sus obligaciones» 

«Las promesas quedan en nada, y los animales sufren las consecuencias».

El colectivo exige al Ayuntamiento que implemente el método C.E.R. (Captura, Esterilización y Retorno) y gestione adecuadamente lasj colonias felinas.

También denuncian las graves irregularidades que rodean el zoosanitario de Sevilla.

La Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGT-A) es una confederación territorial del sindicato español CGT que lo representa en la comunidad autónoma de Andalucía y las ciudades autonomas de Ceuta y Melilla. CGT es un sindicato de orientación anarcosindicalista, es decir “de clase, autónoma, autogestionaria, federalista, internacionalista y libertaria”.

