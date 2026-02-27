Twitter Youtube Facebook Instagram

LA BATALLA INVISIBLE

  • 27/02/2026

Este mes, el Barricada de Papel nº 89 pone el foco en una realidad que suele permanecer bajo tierra, literalmente: el conflicto laboral en el servicio de saneamiento de Málaga.

Hablamos de una plantilla que trabaja los 365 días del año, en turnos de mañana, tarde y noche, expuesta a gases tóxicos, espacios confinados y riesgos biológicos constantes. Un trabajo invisible, pero esencial para que la ciudad no colapse cuando llegan las lluvias o se produce una emergencia.

Tras el bloqueo en la negociación de un nuevo marco laboral, la convocatoria de huelga, los expedientes sancionadores y los despidos, el conflicto ha dejado de ser solo una cuestión salarial para convertirse en una batalla por el reconocimiento, la dignidad y el respeto al derecho constitucional de huelga.

En este número recogemos el contexto completo del conflicto, las negociaciones fallidas, el encierro en el Hospital Noble y la voz directa de quienes sostienen el subsuelo de Málaga. Porque detrás de cada alcantarilla limpia hay trabajadores que arriesgan su salud para que la ciudad funcione.

La lucha no es invisible. Es diaria. Y es justa.

