Se trata, de un simulacro de intervención europea en un país no europeo en crisis, y por tanto no es un entrenamiento para la guerra sino para “apoyo humanitario rápido a países en caso de emergencia”.

No son los únicos casos, ni en los únicos territorios donde las actuaciones o apoyos de estos países nos causan pesar y aborrecimiento de sus políticas y silencios criminales( Yemen, Sáhara, etc).

En la mañana de hoy sábado, un grupo de colectivos nos hemos acercado a la valla de la base militar de Rota para dejar claro que estamos contra las guerras y para recriminar el apoyo y participación en los distintos conflictos bélicos en el planeta, que no nos cabe duda, su único fin es el del control de los recursos y de la población.

Nos avergüenza y repugna que se esté asesinando a la población hasta en hospitales. Que no les dejen llegar agua o material y alimentos para paliar un mínimo su situación y encima, tiren la piedra y escondan la mano. No, no les creemos, ni a los sionistas, ni a la OTAN y sus supuestas maniobras de paz.