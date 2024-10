“nómina abril maricón” La panadería homófoba de Coín, infracotiza a la seguridad social y no registra jornada de trabajo, según la Inspección de Trabajo.

Tras las denuncias de CGT, la inspección de Trabajo de Málaga continua en sus actuaciones contra el modo de proceder de la panadería “la semilla de oro SL” y acaba de emitir una nueva resolución por la que deja en evidencia el fraude de esta empresa en las cotizaciones a la seguridad social de su plantilla obligándole a regularizar las liquidaciones de los últimos cuatro años mediante acta de liquidación de cuotas.



Asimismo, las funcionarias actuantes han requerido a la empresa para que cumpla la legalidad en materia de registros de jornada de las personas trabajadoras.



Estas actuaciones inspectoras se unen al embargo realizado por el Juzgado de lo Social número 5 de Málaga para garantizar evitar alguna maniobra encaminada a burlar la acción de la justicia, por parte de la panadería homofobica y sus gestores, que pudiese conllevar la posible inaplicación de lo que pueda resultar en la sentencia una vez celebrado el juicio y juzgadas las actuaciones impropias, discriminatorias, vejatorias y atentatorias contra la dignidad del trabajador y contra sus derechos fundamentales, recogidos en los artículos 10, 14 y 15 de la Constitución Española, por parte del empresario.



Se recuerda que en el juzgado de lo social número 5 de Málaga se instruye la demanda de autodespido planteada por el trabajador afectado bajo la dirección jurídica de Cristina Morones (CGT), cuya vista está prevista para el próximo mes de enero.



En otro orden de cosas, la propia Inspección de Trabajo ha emitido informe dirigido al Juzgado de lo Social, consta adjunto a todas las actuaciones, en relación a la inculpación por parte de “la semilla de oro” y sus defensores jurídicos al becario de la Caja Rural de Granada, achacándole la autoría de aplicar el concepto “nómina de abril maricón” en el apunte bancario por el que se le realizaba la transferencia tardía correspondiente a su nómina, siendo las comprobaciones inspectoras realizadas absolutamente tajantes en las conclusiones sobre que es el empresario quién ordenó tácitamente que había que incluir maricón en el concepto.



Siguen pendientes de resolución algunas de las actuaciones puestas en marcha además del autodespido como son la solicitud de cambio de contingencia a la Seguridad Social por la IT que padece el trabajador para que sea considerada derivada de accidente de trabajo con las consecuencias inherentes o la reclamación de las diferencias retributivas derivadas de las horas extraordinarias no abonadas en el último año.



El compañero afectado, J.C. quiere trasladar a la opinión pública a través de esta nota que “todo está siguiendo el curso legal estando en manos de una abogada en la que tenemos plena confianza, seguimos y seguiremos luchando para que cosas así no queden impunes, y el poder ayudar y dar fuerza a la gente que se encuentra en la misma situación, que no se cayen y denuncien. Que tenemos que luchar por nuestros derechos y nadie puede recibir ningún tipo de humillación ni trato vejatorio por parte de un empresario”