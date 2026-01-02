Ya está aquí el número 6 de «A las Barrikadas»

Ya está disponible para lectura o descarga el último número del boletín de actualidad de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla «A las Barrikadas», donde podrás encontrar los más recientes comunicados y las novedades más relevantes de nuestros sindicatos.

Te vamos a pedir un favor, sabes que este medio acaba de nacer y necesita un empuje para ir haciéndose más popular entre nosotras. Ayúdanos a vitalizar su contenido. Puedes compartirlo en tus redes sociales o, si te va más el rollo analógico, imprimirlo en un A3 a dos caras y colgarlo en los tablones de anuncios que tengas a tu disposición. Gracias

¡Feliz y combativo Año Nuevo!

Cerramos 2025 con la convicción de que la lucha sostenida desde la autoorganización, la horizontalidad y la honestidad da frutos reales. En Andalucía, Ceuta y Melilla, CGT ha seguido tejiendo redes de resistencia, creciendo no solo en número, sino en compromiso colectivo: nuevas secciones sindicales han echado raíces en sectores precarios, con asambleas participativas donde las decisiones surgen del diálogo, no de imposiciones. Hemos estado presentes en conflictos concretos —desde despidos injustos hasta condiciones insalubres— porque nuestro avance responde a una apuesta sostenida: estar donde duele, escuchar antes que hablar, actuar con coherencia. En esta tierra, el trabajo ha construido la historia y sigue construyendo el futuro.

Al asomarnos a 2026 lo hacemos con firmeza, no con resignación. El futuro no se espera: se construye con las manos, la palabra y la solidaridad. CGT seguirá allí donde se trabaja: en cada tajo, oficina, taller, almacén, centro de salud o educación, no como ente externo, sino como parte viva de la jornada laboral. Nuestra fuerza está en acompañar cuando una compañera duda ante una orden abusiva, cuando un grupo se organiza para exigir lo justo, cuando alguien dice basta.

Este año nos encuentra en pie de lucha: con derechos conquistados, sí, pero también con la certeza de que lo logrado no basta mientras millones viven en incertidumbre, inseguridad o indignidad disfrazada de normalidad. No nos detenemos porque cada día sin justicia es sufrimiento evitable.

La vivienda sigue siendo una herida profunda. No es un lujo ni un activo financiero: es un derecho humano básico. Mientras los fondos especulativos amasan fortunas con el sufrimiento ajeno, familias enteras viven bajo la amenaza del desahucio. Rechazamos este modelo perverso. Exigimos alquileres justos, regulados por criterios sociales, y la creación urgente de un parque público de vivienda accesible, seguro y estable.

También el trabajo ha sido convertido en una trampa de pobreza: contratos precarios, salarios insuficientes, jornadas extenuantes… eso no es progreso, es regresión. Frente al alza del coste de la vida, exigimos salarios dignos, contratos estables y protección social universal.

No callamos ante la violencia machista, plaga que sigue cobrándose vidas y libertad. Ni una menos es un compromiso ético. Cada mujer asesinada es una derrota colectiva. Demandamos políticas efectivas: más recursos para la prevención, justicia ágil y educación en igualdad desde las aulas. Nuestra fuerza reside en la palabra compartida, en la acción sindical y social como herramienta transformadora, en la solidaridad que nos hace invencibles frente a la fragmentación impuesta. Porque la dignidad no se negocia, y la vida no puede subordinarse al beneficio ni a la violencia institucionalizada.

2026 puede ser, si lo decidimos juntas y juntos, un año de avances concretos: donde la indignación se organice, la esperanza se materialice en derechos recuperados y la lucha se traduzca en justicia cotidiana. Porque unidos y unidas, somos imparables.

Pilar Román Encuentra

Secretaria General CGT, Andalucía, Ceuta y Melilla