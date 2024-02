El éxito de la movilización por el mantenimiento del Laboratorio de Metrología de San Fernando saca los colores a VEIASA y al sindicalismo cómplice

Miércoles 07 de febrero de 2024 A+ a- El respaldo mediático, institucional, gremial, de Partidos Políticos, Consumidores y movimiento Vecinal a UITA y CGT contra el cierre del Laboratorio Provincial de Metrología de San Fernando Cádiz ha puesto nervioso a Moreno Bonilla, a Jorge Paradela, a la Dirección de VEIASA de Don Alfonso y a los ausentes y silentes sindicatos cómplices, trasladan a Nuevodiario empleados de la Empresa Pública.

Una medida como el cierre de los tres Centros de Metrología en la Empresa Pública VEIASA (Laboratorio Provincial de Cádiz Ubicado en San Fernando abierto desde hace 32 años, PTA de Málaga y Carmona) donde la totalidad del Área de Metrología supone el 1,6% de la facturación de VEIASA y la plantilla 42, empleados sobre un total cercano a 2000 que significan “el chocolate del loro”, por lo que es absolutamente injustificable que en la mejor Empresa del Sector Público Andaluz que genera “pingües beneficios” y que incluso a final de cada ejercicio transfiere VEIASA como en 2023 dividendos a la Junta de Andalucía por valor de 14 millones de €, siendo asimismo, aún más inaceptable e inexplicable que en palabras del Consejero de Industria Jorge Paradela, 2023 ha sido un “un hito histórico, al superar los 4 millones de inspecciones durante el año”, lo que representa un incremento del 4% sobre las inspecciones realizadas en 2022. En concreto, fueron 4.005.844 los vehículos inspeccionados durante 2023 en Veiasa, una cifra que supone 153.474 inspecciones más que en el año 2022”, VEIASA y la Junta de Andalucía con la complicidad de los sindicatos oficialista (UGT-FICA, CCOO y CSIF) se proponga cerrar centros de trabajo eliminando servicios a los consumidores, es por lo que nadie puede comprender, según los trabajadores que informan a nuestro diario, a no ser que existen razones inconfesables de miedos, odios y persecuciones sindicales, algo no entendible para la mayoría de trabajadores.

PREGUNTAS

Los trabajadores y trabajadoras de VEIASA indignados con el oficialismo sindical se preguntan, ¿Qué clase de sindicatos se callan y no hacen nada cuando en su Empresa proponen cerrar 3 Centros de Trabajo?, ¿dónde está el principio de solidaridad con los compañeros víctimas de ese atropello?, ¿dónde está la concepción de servicio público que permiten que se cierren laboratorios provinciales?, ¿dónde está el objetivo de acercar al máximo los servicios a los ciudadanos que permiten que se cierren y los recentralicen en Sevilla? ¿para cuándo la acción sindical o es que en la poltrona se han olvidado? ¿es la Metrología un obstáculo para la privatización de las ITV?

DESAPARECIDOS

Desde el 9 de enero donde la Dirección de VEIASA y la Junta de Andalucía presenta el documento denominado “REORGANIZACION METROLOGIA Situación 2023 y nuevo camino” que lleva consigo el cierre de 3 centros de trabajo, recortes, precarización, incumplimiento de Convenio y amenaza de privatización, la Dirección de VEIASA está desaparecida salvo para inaugurar postes eléctricos que su coste es el doble de las nóminas anuales de Metrología, además de presiones y llamadas a trabajadores y representantes para boicotear la movilización de San Fernando, nos han trasladado a Nuevodiario de fuentes de toda solvencia, destacando asimismo estas fuentes que los sindicatos, cómplices han mantenido un silencio atronador y falta de apoyo a la reivindicación, nula oposición al cierre de los laboratorios e incluso otros con una manifiesta indiferencia ante la privatización de Metrología

.

EXCUSATIO NON PETITA, ACCUSATIO MANIFESTA

Curiosamente, informan a nuestro digital trabajadores de la Empresa Pública, los sindicatos silentes (UGT-FICA, CCOO y CSIF) después de una reunión con la Dirección aparecen ayer día 06, junto un día después del éxito de movilización de UITA y CGT, y obedientes al dictado del que manda, los tres cómplices dirigen acusaciones, imputaciones, ofensas, desprecios, y falsedades varias, y lo más sorprendente es autoarrogandose una competencia que no tienen en cuando a negar cualquier privatización de VEIASA, aspecto este que solo corresponde a la Junta de Andalucía y no a los sindicatos, por lo que nos lleva a la reflexión de “Excusatio non petita, accusatio manifesta” nos trasladan a Nuevodiario empleados indignados.

LA LUCHA CONTINUA

Los trabajadores, consumidores y vecinos de San Fernando, informan a nuestro digital, donde exigen la retirada del documento Resumen denominado “REORGANIZACION METROLOGIA Situación 2023 y nuevo camino”

Exigen el NO al cierre del Laboratorio Provincial de Metrología de Cádiz que ha estado al servicio de los consumidores desde hace 32 años y ubicado en San Fernando y que tampoco se cierren Carmona y el PTA de Málaga.

Exigen el mantenimiento de todos los Centros de Cádiz y Andalucía y el empleo, horarios y cumplimiento del Convenio

Exigen un Plan Industrial para Metrología serio, acordado con representantes del Área que elijan los propios integrantes que son quienes mejor la conocen, todo ello con garantías, seguridad jurídica y política y el acceso a toda la Información y Documentación y no solo al Resumen para Distribución según la Directora Técnica.