28F Granada – Andalucía movilízate

Manifiesto 28 de Febrero

Cerramos 2023 con un serio problema de carestía de vida que venimos arrastrando ya desde hace varios años. Cada vez es más difícil para las clases trabajadoras atender necesidades básicas tales como la vivienda y la alimentación. Según el último sondeo del CENTRA, el 44.8% de la población andaluza ha reducido el consumo de alimentos por su precio. Ni un desahucio más de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Por el control efectivo y real de los precios de los alquileres para poner coto a la especulación. Por un parque de vivienda público con las viviendas de la SAREB con alquileres sociales.

Al mismo tiempo, la emergencia climática ya es una realidad causada por los poderes económicos y financieros y permitida por los diferentes gobiernos. Solo 100 grandes empresas son responsables del 71% de emisiones de gases de efecto invernadero. Cambiemos el sistema, no el clima. Es urgente un cambio del modelo productivo hacia uno público sostenible y bajo control social para una transición ecosocial justa que garantice la supervivencia en condiciones dignas de la mayoría social. No a las macrogranjas, por una ganadería tradicional y extensiva. No a los megaparques de plantas solares.

Seguimos luchando contra las violencias machistas, sexual, laboral, judicial, institucional. Andalucía es la comunidad autónoma que encabeza la lista de mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas. El capitalismo y el patriarcado son los responsables de esta situación, por eso el 8 de marzo volveremos a las calles.

En Andalucía, el 38.7% de la población está en riesgo de exclusión social mientras a nivel estatal sólo el 16% de la juventud consigue emanciparse con vidas atravesadas por la precariedad, la temporalidad y cada vez más problemas de salud mental. Para cambiar nuestras vidas reclamamos el reparto del trabajo y la riqueza. Que los beneficios de esas empresas paguen el aumento de nuestros salarios y de nuestras pensiones. Implantación de la Renta Básica.

Después de 47 años del primer 4 de Diciembre y a los 43 de haber conseguido la llamada “autonomía plena”, se sigue el camino contrario al anhelado por millones de andaluzas y andaluces, artífices de la autonomía en las calles y en las urnas sin haber alcanzado aún la soberanía plena para el total desarrollo del pueblo andaluz.

Después de más de 40 años de políticas neoliberales en Andalucía que han ido en contra de las clases populares -y con una mayoría absoluta del PP- las razones para movilizarse son más que nunca evidentes. Los servicios públicos y en especial nuestro sistema sanitario sigue estando en una situación de debilidad estructural como consecuencia de años de políticas de recortes y privatizaciones. Las carencias en materia de personal sanitario y de infraestructuras se han acentuado a pesar de lo vivido con la pandemia mientras en educación el gobierno de Juanma Moreno se opone a cualquier bajada de las ratios en la pública mientras sigue favoreciendo a la concertada.

De nuevo somos las personas trabajadoras las que soportamos las consecuencias de las crisis. Los miles de millones provenientes de los fondos europeos están siendo usados mayoritariamente para rescatar a las empresas. Basta ya de concesiones a la patronal y al capital. Sólo mediante la movilización sostenida conseguiremos defender nuestros salarios, nuestros servicios públicos, nuestras viviendas, nuestras pensiones y nuestros empleos. No al pago de la deuda, devolución de los 65.000 millones del rescate bancario y todos los medios de la sanidad privada a disposición de la sanidad pública. Esta es la única forma de no seguir allanando el camino para que persista la dominación de las clases explotadoras. Hay que derogar las leyes privatizadoras de la Sanidad Pública, todas las reformas laborales, los pensionazos, la ley Mordaza, la Ley de Amnistía del 77 para terminar conla impunidad del franquismo. Nosotras y nosotros, desde luego, seguiremos movilizándonos gobierne quien gobierne.

Hay que volver a salir a la calle para denunciar el genocidio que el gobierno de Israel, con la complicidad de EEUU y Europa, está perpetrando impunemente sobre la población palestina que sobrevive a la matanza bajo las bombas sin alimentos, agua, luz ni medicinas. No podemos permanecer indiferentes; debemos exigir que paren el genocidio. Palestina no está sola; hagámoslo saber a nuestro gobierno y al mundo entero. La Junta de Andalucía y el gobierno central tiene que romper relaciones con el estado de Israel. Basta ya de una Andalucía militarizada como portaaviones para las guerras de EEUU y la OTAN y que pone a nuestra tierra en el centro de graves amenazas. No a la intervención española en las guerras imperialistas.

Hay que movilizarse para defender los servicios públicos y lo común. No al pago de la deuda. Acabar con el paro y defender el empleo estable y de calidad. Derogación de todas las reformas laborales. Stop desahucios. Por una sanidad, educación, y cuidados de calidad y universales. Stop listas de espera a la dependencia, sanidad… Pensiones públicas garantizadas en los Presupuestos Generales del Estado. Por un ferrocarril público y social. Ningún pueblo andaluz sin autobús. Por el derecho a una vivienda digna. Por los derechos de la infancia y de la juventud. Contra las violencias machistas: lucha feminista. Por la Renta Básica Universal. Por la soberanía alimentaria. Contra la despoblación de la Andalucía rural. Protejamos nuestra biodiversidad y espacios naturales, salvemos Doñana y el parque natural de Sierra Nevada. Por la declaración de la emergencia climática en Andalucía. Por el derecho a decidir de los pueblos. Contra las guerras imperialistas. No a la OTAN, no a las bases. Ninguna persona es ilegal: papeles para todas. Por la recuperación de la Memoria Histórica y Democrática. Verdad, justicia y reparación. Por los derechos de los colectivos LGTBI. Por el rescate de los servicios públicos. Basta de represión sindical y social.

Desde las Marchas de la Dignidad / En Marcha por Andalucía llamamos a luchar por una Andalucía en la que no falten el Pan, el Trabajo, el Techo, la Igualdad ni las Pensiones Públicas.

Por todo esto, el 28-F no puede ser sólo un día de fiesta. Porque sobran los motivos, iremos a Granada para luchar por nuestros derechos. Porque en el capitalismo no hay salida ni futuro.

Andalucía, 28 de febrero de 2024

Marchas de la Dignidad / En Marcha por Andalucía

