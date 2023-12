Adhesión de la Actual Presidenta del Comité de Empresa de Veiasa a la Sección Sindical CGT

De un tiempo a esta parte se ha ido evidenciando el malestar que ha provocado en el ámbito sindical y empresarial las actuaciones llevadas a cabo por el Comité Provincial de Cádiz y que yo María Navarro como Presidenta de dicho Comité he avalado y llevado a cabo múltiples reivindicaciones que hoy caben recordar;

Incumplimiento de contratación de técnicos en ITV de 70 horas

Cargas de trabajo de Inspectores y Horas extraordinarias.

Solicitud del 24 y 31 de diciembre (2022 y 2023)

Disconformidad sobre los acuerdos alcanzados para Fijos Discontinuos para el ejercicio 2023.

Solicitud de aplicación de la Jubilación Parcial en VEIASA.

Incumplimiento del IV PLAN DE IGUALDAD.

Hidro climatización y deficiencias de Estaciones.

Necesidad de personal Administrativo en ITV.

Solicitud de actualización en guía de permisos y Veinet de Permisos Retribuidos (Ley 5/2023.)

Situación de Metrología.

Y las siguientes denuncias interpuestas ante la Inspección de Trabajo:

Denuncia ante incumplimiento de la Ley de Información Sindical.

Denuncia por cargas de trabajo a Inspectores de ITV.

Denuncia por el incumplimiento del IV Plan de Igualdad de VEIASA.

Es un secreto a voces el malestar que mis opiniones y actuaciones han provocado dentro de la que ha venido siendo mi Sección Sindical CCOO-VEIASA y es por ello que informé a la Federación a través del Secretario de Industria de Andalucía y la Secretaría de Igualdad de CCOO sin que hayan sido capaces de buscar puntos de encuentro.

Mi desvinculación y dimisión de la coordinadora de CCOO-VEIASA como ya informé en su momento venía dada al no estar de acuerdo con la gestión actual de CCOO-VEIASA. Decisión que hoy ratifico tras comprobar que estos gestores han puesto en práctica un “PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA COMUNICACIÓN” la cual consiste que en LA ÚNICA vía de debate de CCOO-VEIASA donde pueda participar todos/as los delegados/as en un grupo de “WhatsApp” se le permita al Secretario de Comunicación eliminar los comentarios de los compañeros que él estime como “INAPROPIADOS”. Para mí este tipo de acciones ya no es de extrañar ante lo que viene siendo en los últimos dos años una banda más que un sindicato.

De un tiempo a esta parte he recibido 3 ofertas de diferentes Secciones Sindicales ante lo que se evidenciaba como un cambio de rumbo sindical para mí. Los últimos acontecimientos sumado a la “PARALIZACIÓN” de la denominada “FIN DE LA PAZ SOCIAL” evidencian por sí solos el “buen hacer” actual y que considero no hace falta relatar pero sí recordaré que se tire de hemeroteca para comprobar si hemos tenido un solo “SÍ” de los 13 puntos que definieron como “INAMOVIBLES”. Es más, dos acontecimientos en las últimas horas sobre los Fijos Discontinuos y Metrología los cuales califico como sumamente graves son los que tras varias semanas de reflexión me ha llevado hoy a tomar la decisión que quiero comunicar y es mi ADHESIÓN a la Sección Sindical CGT dándole entrada en VEIASA como alternativa al cambio de lo que actualmente conocemos.

Como he venido demostrando no voy a permitir admitir ni dejarme llevar por lo que unos pocos consideren ante el detrimento de los Derechos y estabilidad laboral de cerca de 2000 compañeros/as y ninguneando la opinión de la gran mayoría de la plantilla de VEIASA. Mi principal objetivo en esta nueva etapa sindical es poder trabajar bajo unas siglas que tiene por bandera lo realmente importante que es la DEFENSA DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS con VALENTÍA Y LIBERTAD y acabar cuanto antes con el absurdo de pactos e intereses que solo nos llevan a demostrar la debilidad más absoluta ante los poderosos.

¡Y solo recordad EL CAMBIO ES IMPARABLE!