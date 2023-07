CGT Andalucía se opone a la privatización de las ITV y exige al Presidente Moreno un Plan Industrial para la Metrología de VEIASA

Nuestra solidaridad con los verificadores de Metrología de VEIASA, nuestro apoyo a administrativos y técnicos, el respaldo asimismo a los inspectores en cuanto a ritmos y final de jornada, y por supuesto nuestro aval a los fijos discontinuos por el abuso del que son objeto y nuestro amparo a la jubilación parcial como elemento fundamental de rejuvenecimiento de la plantilla, dicen Juan A. Guerrero Secretario General de CGT Andalucía y Miguel Montenegro Secretario de Organización Andaluz de CGT

Desde CGT Andalucía utilizaremos los recursos legales y de movilización social y laboral contra lo que signifique privatización y debilitamiento de servicios públicos como los de ITV y Metrología de VEIASA, insisten los máximos dirigentes de la CGT en la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla.

SOLIDARIDAD

Ante el deterioro que la Dirección de VEIASA (RRHH y Dirección Técnica y de Operaciones) están infringiendo a la Rama de Metrología reduciendo la actividad a la mínima expresión, paralizando la atención y el servicio a los clientes, con una nula gestión comercial, vulnerando la Ley en materia de cobro en efectivo, y ahora llevándose, (de un día para otro, comunicado el 6 de julio e incorporados el 7 de julio) a los verificadores de Metrología, dejando sin actividad la Rama, para incorporarlos como inspectores en ITV por la incompetencia y falta de planificación de la Dirección y sin un proceso de modificación sustancial de las condiciones de trabajo previo, lo que hace que la CGT exprese su solidaridad con los trabajadores agraviados y respaldemos la demanda de un necesario Plan Industrial y de futuro de la Metrología Legal, dicen Guerrero y Montenegro..

APOYO

Nuestro apoyo también a las y los administrativos/as de ITV, Metrología y Central, especie a extinguir en VEIASA, donde no los sustituyen y amortizan cada vez que pueden y han visto perder poder adquisitivo por la eliminación del Plus de Quebranto de Moneda por una decisión ilegal de eliminar el efectivo. y a los/as técnicos/as por el abuso en sus condiciones y movilidad, insisten los máximos dirigentes de CGT Andalucía.

RESPALDO

Respaldo de nuestra organización sindical a los inspectores en cuanto a ritmos y final de jornada y ello, por la negativa negociación en relación al número de vehículos por inspector que modifica el concepto de tiempo históricamente aprobado, que junto a un nulo control en el final de la jornada, está generando graves problemas y una persecución constante para el cumplimiento del número de inspecciones, siendo totalmente lesivo para los inspectores y donde los dirigentes de los sindicatos actuales miran constantemente hacia otro lado.

PLANIFICACION

Publicaba Nuevodiario que la nula planificación, cuando no incompetencia e ineptitud de las Direcciones de RRHH y Dirección Técnica y de Operaciones, en cuanto, a la Ley de estabilización del Empleo, con cálculos evidentemente mal realizados, tanto en número de puestos indefinidos, como también el número de trabajadores y el periodo asignado de 5’5 meses para fijos discontinuos, algo inviable para conformar una familia, así como, el presunto fraude denunciado por estos, y para más abundamiento, no existiendo en la bolsa que “finalizamos el año pasado” inspectores disponibles y productivos, también porque las condiciones no son buenas, consideramos desde CGT Andalucía que además de incrementar a 9 meses el periodo a fijos discontinuos y dotar a la Bolsa de mayor capacidad el nuevo Director General Alfonso Lucio-Villegas Cámara si quiere tener credibilidad debe abrir un expediente sancionador a las Direcciones Responsables de este desaguisado y ser ejemplarizante con su cese o sustitución.

JUBILACION PARCIAL

El rejuvenecimiento de la plantilla es ya una necesidad, por lo que VEIASA debe incentivar la Jubilación Parcial con contrato de relevo indefinido al 75% a todos/as los/as trabajadores/as que reúnan las condiciones legales, y además, el nuevo Director General Alfonso Lucio-Villegas Cámara, con esta medida, tiene una oportunidad de responder a esta demanda de trabajadores y sus familias, que en algunos casos se ve agravado por patologías de los trabajadores afectados y situaciones de dependencia de cónyuges, insisten Juan A. Guerrero y Miguel Montenegro

CGT SECTOR PUBLICO ANDALUZ

El trabajo de CGT en el Sector Publico Andaluz lleva tiempo reconociéndose por la lucha incansable en la defensa de la dignidad de las plantillas y la mejoras económicas, sociales y laborales de la mismas, habiendo logrado la mayoría absoluta en la Fundación de Innovación Biomédica de Andalucía Oriental (FIBAO) y la mayoría por segunda vez consecutiva en la Agencia del Medio Ambiente de Andalucía (AMAYA), logrando una implantación paulatina en todas las empresas, concluyen diciendo Juan A. Guerrero Secretario General de CGT Andalucía y Miguel Montenegro Secretario de Organización Andaluz de CGT