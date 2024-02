Este 8M volvemos a reclamar la igualdad real de las mujeres. CGT convoca Huelga General en Andalucía para el próximo 8 de marzo, Día internacional de la Mujer.

Este 8M, CGT Andalucía, Ceuta y Melilla convocamos de nuevo HUELGA, una huelga que para nosotras es uno de los días más importantes del calendario, un día para reclamar nuestros derechos, un día de lucha. No vamos a permitir que el negacionismo y los retrocesos que están inundando nuestra sociedad actual nos quite ni uno de nuestros derechos, derechos que tanto sufrimiento costó lograrlos.

ES POR ELLO QUE VOLVEMOS A TOMAR LAS CALLES.

TOMAREMOS LAS CALLES Y NOS MANIFESTAREMOS, ESTAMOS DE HUELGA ESTE DÍA y vamos a estar presentes en todos los sitios visibilizando nuestra repulsa al machismo y al sistema patriarcal de esta sociedad en la que vivimos.

VAMOS A LA HUELGA porque las diferencias aún son grandes y los techos de cristal inalcanzables, porque nos sujetan al suelo pegajoso, porque nos condenan a la precariedad con la parcialidad en nuestros trabajos, porque tenemos el futuro hipotecado con la brecha en las pensiones, porque nos siguen matando, porque aún se nos ponen trabas cuando reivindicamos nuestros espacios, porque no se nos reconoce el trabajo que realizamos en los cuidados y en las casas, porque no se cuida nuestra salud en el ámbito laboral, porque hay millones de motivos, tantos como mujeres discriminadas, minusvaloradas o violentadas.

VAMOS A LA HUELGA por todas esas mujeres que se ven obligadas a trabajar sin coberturas legales porque no hay otras posibilidades, por todas esas mujeres precarias que no se pueden permitir usar este derecho por riesgo a perder su medio de vida. POR TI, compañera, POR MI, POR TODAS.

En esta ocasión con el lema propuesto desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla queremos hacer un llamamiento a todas las mujeres para resetearnos. Nuestro lema es:

LIBERA TU ENERGÍA VITAL PRIMIGENIA

Esto es un llamamiento a que liberemos esa energía con la que nacemos, esa energía limpia y sin vicios, que no es machista, que no se ha enturbiado con la educación, las relaciones, las religiones…. Volvamos a nuestra niñez, volvamos a cuando nuestra energía aún no estaba influenciada por nada y es igual y compartida por todas las personas, sin importar sexo, raza, religión, orientaciones…..

NOSOTRES, esta ENERGÍA VITAL PRIMIGENIA la hemos querido representar en ISIS por ser representación del amor maternal, amamantando a Horus, acción que también reivindicamos como feministas.

Isis es madre, pero también es maga, y extiende sus alas para volar en libertad, como queremos hacer nosotres para romper las ataduras de esta sociedad patriarcal que intenta coartarnos y someternos, rompiendo las ataduras.

PORQUE TODES TENEMOS NUESTRAS ALAS Y PODEMOS LIBERARLAS Y ECHAR A VOLAR. PORQUE TODES PODEMOS SER LIBRES E IGUALES SI NO NOS VICIAMOS Y NOS DEJAMOS INFLUENCIAR CON LOS COMPORTAMIENTOS ANTINATURALES Y ARTIFICIALES QUE NOS QUIEREN IMPONER.

POR NUESTRA IGUALDAD Y POR NUESTRA LIBERTAD NOS VEMOS EN LAS CALLES

El comité de huelga está formado íntegramente por mujeres de toda la territorial de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla.

CGT ANDALUCÍA ha elegido Málaga en esta ocasión para la formalización de la convocatoria de huelga general de 24 horas para el próximo 8 de marzo y tras su presentación se informará públicamente a los medios de comunicación de la docena de objetivos a conseguir con este paro general de 24 horas