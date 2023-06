CGT SAD Andalucía con un grito silenciado

Presentamos un documental donde se muestra la verdadera problemática que sigue existiendo en el SAD Servicio de Atención Domiciliario, tanto con las trabajadoras como con los usuarios que se quedan por el camino al no llegar el alta a tiempo. Confiamos que sea de vuestro agrado.

Desde CGT ANDALUCIA hemos querido hacer visible a este colectivo mayoritariamente femenino dedicado a los cuidados. La realidad de las personas trabajadoras en el SAD, es que haciendo una labor esencial, no se encuentran valoradas, no tienen los puestos de trabajo evaluados, ni enfermedades reconocidas. En cuanto a los usuarios, a través de este caso que se presenta en el documento audiovisual, se muestra cómo muchos se quedan por el camino por que no llegan las altas a tiempo.

La privatización del trabajo técnico de atención sanitaria a personas mayores a domicilio, conlleva la precarización de la vida de las personas responsables de sostener la dignidad de nuestras y nuestros mayores. Cómo siempre, en CGT-A vemos cómo la trituradora del capitalismo engendra sufrimiento en la clase trabajadora para enriquecer a cuatro privilegiados, a quien les sobra ya el dinero. Ratificamos y contestamos, por ende, el comportamiento psicópata de muchas corporaciones que buscan privatizar servicios del “estado de bien estar” para sacar más beneficios económicos, generando sufrimiento en la población.

CGT-A exige que se respete la dignidad de las personas.

Más Info:

https://cgtandalucia.org/etiquetas/sad/

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/inclusionsocialjuventudfamiliaseigualdad/areas/dependencia/prestaciones/paginas/ayuda-domicilio.html