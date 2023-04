Constituida la Plataforma iniciativa en defensa de todos/as los/as trabajadores/as de VEIASA

Ante la perdida de derechos y la connivencia de la Dirección de VEIASA y los responsables internos de CCOO, UGT-FICA y CSIF con la exclusión de la Mesa Negociadora del IV Convenio Colectivo de VEIASA de la totalidad de las mujeres y de los sectores de metrología (técnicos, administrativas/os, verificadores) Unidades Móviles, técnicos de todas las unidades, administrativas/os de Central y los inspectores de ITV solidarios para con el conjunto de compañeros/as de VEIASA, se unen, para tener voz publica en la PLATAFORMA INICIATIVA.

Decía George Orwell que, “en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario” es por lo que, la PLATAFORMA INICIATIVA, nace para que se escuchen a los sin voz, y combatir el intento de privatización de VEIASA por la Junta de Andalucía del PP.

UNA INICITIVA PARA TODOS/AS

La PLATAFORMA INICIATIVA, se presenta ante la demanda de muchos Trabajadores/as por la falta de respuesta de los sindicatos de VEIASA a la exterminación del servicio de Metrología, por el permitir que se mantenga la ilegalidad de negar el pago de las ITV en monedas de curso legal, por pretender eliminar a los administrativos/as, por la no defensa de los tecnic@ ante la situación precaria, cargas de trabajo y movilidad continua, por permitir la mala praxis de los fijos discontinuos, por la no defensa de la vulnerabilidad de los inspectores en su conjunto, sufriendo el PLUS de calidad, por los procesos infinitos para eventuales y la inacción sobre la jubilación parcial y el contrato de relevo para rejuvenecer plantillas y dar salida dignas a los trabajadores de más edad, por la falta de personal en oficinas y la discriminación en la contratación y estabilización del empleo para los eventuales administrativos/as, el bloqueo del Plan de Igualdad por la Dirección y la connivencia de los sindicatos para abordar y solventar estos problemas es inaceptable, por la inacción en cuanto a la recuperación de derechos tras la Ley de Recortes de 2012, donde en otras empresas la reversión es ya es una realidad, por una Comisión Negociadora exclusiva de inspectores y excluyente del resto de colectivos, por la negativa negociación en relación al número de vehículos por inspector que modifica el concepto de tiempo históricamente aprobado que junto a un nulo control en el final de la jornada está generando graves problemas y una persecución constante para el cumplimiento de un número de inspecciones totalmente lesivo para los inspectores y donde los dirigentes miran constantemente hacia otro lado. Por el bloqueo de ascensos, por la pérdida de conquistas y derechos y un largo etc., surge INICIATIVA, una nueva herramienta en manos de los/as trabajadores/as de VEIASA que representen a todos los colectivos.

MANIPULACION

La Plataforma INICIATIVA expresa su rechazo a la instrumentalización y manipulación de los trabajadores y de los dirigentes internos (CCOO, UGT-FICA y CSIF), por el canal que fuere, para vulnerar la voluntad mayoritaria de los/as empleados/as de VEIASA.

Denunciaremos en VEIASA, ante la administración y los medios de comunicación todos los atropellos, reducción, cierre de servicios y vulneración de derechos, y realizaremos un control y fiscalización de la actuación de la Dirección de la Empresa Pública VEIASA que es de todos/as los Andaluces.

SINDICATOS

Sin ánimo de generalizar, reconociendo el papel constitucional de las organizaciones de los/as trabajadores/as y partiendo de que no todos los sindicatos, ni todos/as los que los integran mujeres y hombres, son iguales, en VEIASA los dirigentes de las tres organizaciones sindicales (CCOO, UGT-FICA y CSIF), para muchos trabajadores/as, tienen la percepción, de que desde hace mucho tiempo existe una connivencia con la dirección de VEIASA perjudicial para la mayoría de empleados y empleadas de la Empresa Pública.

Queremos desde INICITIVA recuperar la acción sindical, para junto a la negociación utilizar todos los instrumentos a disposición de las organizaciones sin olvidar la presión y la movilización, y sobre todo combatir el miedo que ha impuesto la dirección a todos los trabajadores y sus representantes.

DIGNIDAD

La PLATAFORMA INICIATIVA reivindica la dignidad de los trabajadores/as y de sus representantes y expresamos un NO rotundo a las decisiones unipersonales, autoritarias y mesiánicas.

INICIATIVA pretende ser un INSTRUMENTO DE TODOS/AS, donde se escuchen las ideas y propuestas de todos/as, donde no se discrimine por ser mujer, una herramienta participativa, transparente y de legítimo interés de los trabajadores integrada por personas que expresan las voces de diferentes sectores y no ser criminalizadas por disentir o discrepar, sino como elementos de enriquecimiento del debate.

La PLATAFORMA INICIATIVA de la que iremos informado de su desarrollo e instrumentos de colaboración y coordinación, queremos finalizar este comunicado con un verso de la canción que popularizo Mercedes Sosa “Que no calle el cantor porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas. No callarán jamás de frente al crimen.