Denuncian el escándalo de la Inspección del SAS de Almería por estar al servicio de Fraternidad, forzando altas medicas sin revisión

La Mutua Fraternidad y la Inspección del SAS de Moreno Bonilla criminalizan a los trabajadores/as de VEIASA que con patologías diagnosticadas que merecen una Baja de IT, según los criterios de los facultativos públicos de Familia, la Inspección del Servicio Andaluz de Salud que debería defender a los “maltratados Médicos de Cabecera” además de ignorarlos y despreciarlos sin consultarlos previo al Alta, y tampoco revisar al trabajador/a, dan por buena la propuesta de Alta de la Mutua, y al día siguiente de remitírsela, en este caso Fraternidad, le comunican automáticamente al trabajador el Alta como si Inspección estuviera al Servicio de la Mutua o Mutuas, denuncian trabajadores/as de la ITV y Metrología ante nuestro digital.

Nuevodiario ya publicaba en febrero de 2023 sendos artículos, Primera y Segunda Parte, titulados “Indignación en trabajadores de VEIASA-ITV con FRATERNIDAD-MUPRESPA, “esto no es revisión médica, sino presión e incumplimiento de la ley”, por lo que, a nadie sorprende un proceso temporal a peor ante una cuestionada praxis de FRATERNIDAD-MUPRESPA, que, de la oposición de sindicatos y empleados a la gestión de IT, pasan a realizar presuntamente el trabajo “sucio” de VEIASA persiguiendo a trabajadores enfermos, sazonada con la aprobación de Moreno Bonilla de detectives para acosar aún más a los trabajadores de ITV y Metrología y ahora utilizar la Inspección del SAS para obligar al Alta de IT.

Nuevodiario ha podido conocer que un trabajador enfermo de VEIASA que tenía el Parte de Confirmación de IT hasta el día 20 de diciembre emitido por su Medica de Familia, y que, tras consulta en la Mutua FRATERNIDAD el martes 5 de diciembre, recibe al día siguiente miércoles 6 de Diciembre Dia de la Constitución y festivo por SMS propuesta de Alta de la Mutua y, con una velocidad inusitada, al día siguiente jueves día 7 y puente, la Inspección del SAS de Almería, con una diligencia nunca vista, le comunica al trabajador vía SMS el alta, sin consulta, ni revisión previa, y con un desprecio a los Médicos de Familia y a su profesionalidad en la emisión de diagnósticos, ignorando el estado del enfermo y demostrando presuntamente que la Inspección en lugar de defender los derechos de pacientes y Facultativos Públicos parecen estar al servicio de las Mutuas Privadas.

Unos maltratados por el SAS Médicos de Familia, junto a demostrar su profesionalidad y compromiso permanente por los Publico y en defensa de la salud de los pacientes, de nuevo al enfermo de VEIASA volvieron a darle la Baja de IT en su Centro de Salud a pesar de la Mutua e Inspección del SAS.

Nuevodiario ha conocido como ejemplo de maltrato a los profesionales médicos, que el Centro de Salud de Ciudad Jardín de Almería debe haber 9 Médicos y en la actualidad tras las jubilaciones solo hay 5 es por los que, los 6.000 pacientes de los cuatro médicos que el SAS no está cubriendo sus citas las están atendiendo los 5 facultativos que aún están en el Centro, algo absolutamente inaceptable social y profesionalmente a decir de muchos afectados que para pedir cita tienen que personarse en el centro y esperar desde las 7 de la mañana.

Con la nueva IT, se reinicia el calvario para el trabajador, llamadas de teléfono reiteradas de la Mutua y remisión de Burofax para una nueva citación al médico de FRATERNIDAD en el Centro de Almería, en un pretendido tiempo y forma, aunque para sorpresa de muchos, una nueva cita médica en un día festivo y en una clara ilegalidad más, incumpliendo FRATERNIDAD el Calendario laboral de Almería donde el día 26 de diciembre es Fiesta Local para que el trabajador no se olvide de la cita un nuevo mensaje SMS el día de Navidad no respetando siquiera estas fiestas de marcado carácter familiar y religioso, informan a Nuevodiario fuentes solventes.

“Parece que todo lo que toca la Dirección de VEIASA capitaneada por el acolito del Consejero de Industria Jorge Paradela el ilustre “CAIN” don Alfonso Lucio-Villegas Cámara y la incorporación a escena de Ana María Vielba Viceconsejera de Política Industrial y Energía, de la Junta de Andalucía y Presidenta del Consejo de Administración de VEIASA acaban conculcando derechos, cesando a Directores, trasladando personal de Metrología con el fin último de la eliminación del Área e incumpliendo la ley persiguiendo a trabajadores y a sindicalistas para lo que no dudan en instrumentalizar a la Mutua FRATERNIDAD-MUPRESPA, insisten ante nuestro medio empleados de la Empresa Pública.

Los trabajadores y sindicalistas consultados por Nuevodiario reclaman la defensa de la salud laboral a través del fortalecimiento de la participación de los servicios públicos en todos los aspectos, desde la gestión hasta el tratamiento de las dolencias, por su probada eficacia, calidad del empleo y ausencia de interés comercial. La actividad de las mutuas debe ir reduciéndose a un mero complemento de un servicio público general de calidad y para todos y todas y como decía Arthur Schopenhauer, “La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada”.