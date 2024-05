El Director del SEPE en Melilla demuestra su ineptitud

Que sea un cargo designado a dedo no le obliga a ser “mamporrero” del gobierno o si.

Desde CGT lamentamos que este “lametraserillos” se dedique a intentar “matar al mensajero” antes que a realizar un trabajo serio y riguroso sobre las cuestiones que tiene encomendadas, entre las que se encuentra la de fiscalizar que los contratos que se realizan estén dentro de la legalidad, algo que ha quedado sobradamente demostrado, por las sentencias sobre los planes de empleo, que no ha hecho en su escasa trayectoria como director provincial, consintiendo por ejemplo que los escasos contratos de la Delegación del Gobierno que se están ejecutando, unos 80, firmados por Sabrina Moh sigan estando en fraude y violando el derecho a la igualdad y no discriminación fijado en el art. 14 de la constitución española.

Este “Sr”, para poder dar lecciones sobre empleo debiera, como mínimo, saber de lo que habla y no demostrar que es un “estómago agradecido” de quienes le han regalado el puesto.

La bajeza moral de un individuo que quiere responsabilizar a CGT de la paralización de los planes de empleo de la DGM achacando que antes de denunciar los abusos cometidos en ejercicios anteriores sobre los que el juzgado ya se ha pronunciado se debiera haber negociado, es un insulto a la inteligencia de las personas y la demostración de un desconocimiento supino. ?acaso desconoce este “ejemplar” que previamente a cada juicio esta el acto obligatorio de conciliación para intentar llegar a acuerdos que eviten que el juez se tenga que pronunciar mediante sentencia? ? Acaso desconoce que ningún acuerdo se ha podido alcanzar en los actos de conciliación sobre planes de empleo ante la negativa de la Delegación del Gobierno, de la Ciudad autónoma y de los sindicatos cómplices? ?acaso el cumplimiento de la legalidad vigente y de la Constitución española admite parches negociables?

El director del SEPE, curiosamente, mientras intenta responsabilizar a CGT de las incompetencias de los responsables políticos, omite descaradamente que los sindicatos con representación en la Delegación del Gobierno y en la ciudad autónoma son los cómplices necesarios de los miles de atropellos consentidos durante años a personas de Melilla muy necesitadas de un empleo, aunque sea temporal, por su dejación de funciones o pactos innombrables.

Este politiquillo del tres al cuarto desconoce que las administraciones no son empresas al uso y deben ser garantes del cumplimiento de la ley y la Constitución Española, no caben medias tintas, se cumple la ley o no se cumple, y en el caso que nos ocupa sobre planes de empleo lo único que hay que hacer es cumplir los convenios del personal laboral de la AGE y de la Ciudad Autónoma sin discriminación a quienes son contratadas temporalmente, ?tan difícil de entender es eso?

Desde CGT aprovechamos además para instar a quienes tienen salarios millonarios públicos por ser políticos o por designaciones de cargos a dedo a que pongan parte de ese dinero, que no merecen, a compensar a las cientos de familias que a día de hoy pasan todo tipo de vicisitudes por culpa de su incompetencia y de su nula sensibilidad social.

La altura de miras y los buenos ojos del Director Provincial del SEPE en Melilla están por los suelos y no hay más ciego que quien no quiere ver, este Sr. debe ser cesado fulminantemente si no retira sus palabras sobre CGT, por su incompetencia y por intentar hacer política barriobajera desde un cargo donde se debe mirar por el cumplimiento de la legalidad de los contratos y por generar empleo en la ciudad española con mayor índice de paro nacional.

CGT exige públicamente la puesta en marcha inmediata de los casi mil contratos restantes de los planes de empleo 23/24 de la Delegación del Gobierno, anunciando que de no hacerse efectivos en los próximos días, realizarán una llamada a la acción de las personas afectadas y de toda la ciudadanía melillense para manifestarse en próximas fechas, en día aún por determinar, ante la desidia y mal hacer institucional.

