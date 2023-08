Feminicidios en España 2023: Un Año de Terror

En 2023, el terror crece de manera alarmante. Los feminicidios en España, lejos de disminuir, siguen en aumento. Cada vez más mujeres se suman a la trágica cifra de personas asesinadas por su género o para hacerles daño.

Julio cerró con 13 asesinatos, 13 vidas arrebatadas por ser mujeres. El terrorismo machista no da tregua y, lamentablemente, los poderes públicos hacen poco para atajar estos crímenes. Por el contrario, las tendencias negacionistas ganan terreno, intentando maquillar estos crímenes como comunes, sin enfocarse en que estas mujeres han sido masacradas por el simple hecho de ser mujeres.

Julio 2023: El Mes Más Negro para las Mujeres

Julio ha sido el peor mes, con 13 mujeres que no debían haber sido asesinadas. Pero no debemos olvidar todos los nombres que han visto sus vidas sesgadas en lo que va de año. No permitamos que este incremento de feminicidios pase desapercibido, que quede en un solo recuerdo de una noticia en la ola del calor del verano.

60 Asesinatos por Ser Mujeres o para Dañar a las Mujeres

Lamentablemente, otra vez estamos en las noticias, otra vez tenemos un mes negro para las mujeres. No hay tregua en los asesinatos por ser mujeres o para dañarlas.

Listado de Víctimas de Feminicidios en 2023

A continuación, se presenta un listado de las víctimas de feminicidios en 2023, con sus respectivas fechas y formas de asesinato:

Enero 2023: 12 víctimas

05/01/2023. Yess María Pérez Quejada, 50 años a golpes y ahogada en la bañera

06/01/2023. Catalina Bailén, edad desconocida, atropellada intencionadamente

08/01/2023. Belén Palomo, 24 años, apuñalada

08/01/2023. Nina, 44 años, estrangulada

08/01/2023. Eva María Aza, 46 años, de un tiro

08/01/2023. Hayate, 46 años, apuñalada

08/01/2023. Natalia Mosquera, 46 años, decapitada y con las manos cortadas

15/01/2023. Antonia, 60 años, asesinada a golpes

18/01/2023. Elisabeth, 44 años, le clavaron un cuchillo

23/01/2023. Paloma Pinedo, 46 años, apuñalada junto a su hija de 8 años

23/01/2023. India, 8 años, a puñaladas junto a su madre

31/01/2023. Caterina, 64 años, a tiros

Febrero 2023: 5 víctimas

05/02/2023. Beatriz L. G., 47 años, con un hacha o machete delante de sus criaturas

06/02/2023. Iris Sánchez (Katy), 44 años, a puñáladas

13/02/2023. Abdile Yosite, 28 años embarazada, de un disparo en la cabeza

27/02/2023. Elia, 17 años, con un arma de fuego

27/02/2023. Rosa, 78 años, con arma blanca

Marzo 2023: 8 víctimas

03/03/2023. María del Carmen L., 39 años acuchillada delante de su hijo de 6 años

03/03/2023, anónima, 33 años, trasladada en coma al hospital para morir por un golpe en la cabeza

12/03/2023 (Fecha de hallazgo del cadáver). Tatiana Coinac, 44 años, a golpes en la cabeza

19/03/2023. Carmen Correa Arocha, 85 años. a puñaladas

23/03/2023. Marina R. B., 25 años, con signos de violencia, su cadáver fue abandonado en una cuneta

23/03/2023. Elena, 68 años, a escobazos y estrangulada

26/03/2023. Anne Marie, 63 años con arma blanca

30/03/2023. María del Carmen García Suárez, 60 años, tras una brutal paliza

Abril 2023: 6 víctimas

04/04/2023. Violeta P., 34 años, un puñal clavado en la espalda

11/04/2023. Rebecca, 42 años con un golpe en la cabeza

16/04/2023. Cristina C. G., 54 año, a cuchilladas

22/04/2023. Anónima, 42 años, arrojada desde el balcón de su casa

25/04/2023. María Encarnación Galán de Antonio, 81 años, estrangulada

27/04/2023. Alina F.M. 39 años, ahorcada

Mayo 2023: 10 víctimas

06/05/2023. Arantxa Caro Montañez, 31 años, por palizas ella y su criatura

01/05/2023. Anónima. 3 meses de edad, vestigios de malos tratos y drogas

05/05/2023. Consuelo Palacios Longueira. 87 años, de un golpe en la cabeza no nata

11/05/2023. María, 40 años, por las heridas sufridas tras cuatro días de lucha

Lourdes del Hoyo, 47 ó 50 años, un tiro en la cabeza mientras estaba en un parque infantil

17/05/2023. Paula, 28 años, a puñaladas

22/05/2023. Noemí Rodríguez Ferreira, 33 años, apuñalada y con la cabeza destrozada

27/05/2023. Maialen, 32 años, con violencia, ella y las dos criaturas que esperaba, delante de su hija de 3 años

27/05/2023. Rosario la Caramba, 38 años, a golpes ella y su hijo de 3 años

27/05/2023. Anónimo, 3 años, a golpe junto a su madre

Junio 2023: 7 víctimas

3/06/23 Vanessa, 44 años, asesinada a tiros al salir de su trabajo

11/06/2023. Lida, 39 años, a puñaladas

15/06/2023. María Begoña, 89 años, apuñalada

22/06/2023. Francy Martínez, 35 años, arrojada por la ventana de su casa

26/06/2023. Juani, 60 años y dependiente, de numerosos golpes en la cabeza, encontrada tras varios días del asesinato

28/06/2023. Mariví, 56 años, apuñalada

29/06/2023. Vanesa Marín, 36 años, apuñalada

Julio 2023: 13 víctimas

01/07/2023. Zhen Jiang, 47 años, degollada por su pareja y socio

01/07/2023. Madeleine Viluta. 20 años, empujada al suicidio tras ser golpeada

02/07/2023. Kirsty Ward, 36 años, estrangulada por su pareja y socio

03/07/2023. María del Carmen, 53 años, estrangulada

03/07/2023. María Angeles, 61 años, apuñalada en una tienda

03/07/2023. Desconocida, 42 años, indigente, en un incendio

08/07/2023. Salwa Z., 34 años, degollada

09/07/2023. Ilham Najah, 38 años, apuñalada

20/07/2023. Carmen Cortés, 54 años, de un golpe en la cabeza

27/07/2023. Carla, 26-27 años, asfixiada

30/07/2023. Elena 29 años, apuñalada

31/07/2023. Erica Vanessa, 22 años, de un golpe en la cabeza

22/07/2023. Katia Santamarta P., 57 años, tirada a un pozo

25/07/2023. María Torres, 48 años, apuñalada

