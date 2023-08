Inspector de VEIASA: “En verano pasarle la ITV a un coche es como llevar una estufa pegada”

UNA ESTUFA COMO MOCHILA

El papel lo admite todo y desde la Central de Sevilla de VEIASA con aire acondicionado se pasan muchos coches y fresquitos, denuncian trabajadores de la Empresa Publica.

En verano pasarle la inspección a un coche en una Estacion de ITV, es, como llevar una estufa pegada al cuerpo, porque hay que recordar, nos explican Inspectores de VEIASA, que, durante una hora de radiación, la temperatura exterior del vehículo (chapa) puede alcanzar entre los 63 y los 80 grados (según un estudio del RACC), que junto al aumento de temperatura corporal, tambien puede originar quemaduras graves, describen a Nuevodiario Inspectores de VEIASA.

Además de la temperatura exterior del vehículo, está la calor que irradia el motor, los neumáticos y el interior de vehiculo, donde también debemos comprobar puntos de inspección, y recordaremos a quienes no lo sepan, en el caso de una temperatura exterior de 35ºC, se podrían alcanzar los 55ºC en el interior del vehículo al cabo de 60 minutos.

BURLA DEL SERVICIO PREVENCION PROPIO

Cuando el Servicio de Prevencion Propio de VEIASA, en un comunicado efectuado tras el Golpe de Calor de un Inspector de Carmona dice textualmente que: “La actividad física que se hace en las Estaciones es caminar, lo que no conlleva un consumo metabolico que ponga en riesgo a nuestro organismo a pesar de la temperaturas existentes, que quedan bastante amortiguadas por la hidroclimatizacion” es evidente, que este Servicio de Prevencion de VEIASA pocas inspecciones ha realizado, y si estas manifestaciones no son una burla, cuanto menos es un insulto. porque, los inspectores cuando pasan la revisión al coche, no van paseando viendo el paisaje, están trabajando y cada dia a unos ritmos de inspección mayores, y ademas con una estufa como mochila, junto a una temperatura ambiental y de humedad altísimas que ponen en riesgo a los trabajadores, por lo que es urgente acometer un estudio serio, con gente seria y capaz y cesar a los responsables del SPP por estas manifestaciones y por el ineficaz mantenimiento del SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO .

AUDITORIA TERMICA

Debemos poner pie en pared, nuestra salud y hasta la vida están en juego, manifiestan unos preocupados trabajadores, por lo que, siguen diciendo, exigimos una Auditoria sobre estrés térmico en todas las Estaciones de ITV (líneas de turismos, camiones y motos, además de oficinas y Laboratorios de Metrologia), en la Central, en las Moviles donde se garanticen unas condiciones dignas y de seguridad ambiental y a los conductores de camiones.

Hay que evaluar todos los centros por temperaturas y cerrar aquellas por la tarde inmediatamente que tienen un alto grado térmico y con altas probabilidades para nuestros inspectores de un colapso dado que a la ya alta temperatura se le tiene que sumar la temperatura del vehículo lo que eleva y mucho la probabilidad de un golpe de calor

EL CALOR AMENAZA CRECIENTE

Con los fuertes calores del verano en nuestro país, especialmente al mediodía y teniendo en cuenta que se espera que aumenten las olas de calor debido al cambio climático, esta amenaza se extiende a muchos más tipos de trabajos y condiciones. Sobre todo se hace especialmente peligrosa en los trabajos al aire libre.

ESTRÉS TERMICO

Define el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo “El estrés térmico por calor como la carga de calor que los trabajadores reciben y acumulan en su cuerpo y que resulta de la interacción entre las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física que realizan y la ropa que llevan. Es decir, el estrés térmico por calor no es un efecto patológico que el calor puede originar en los trabajadores, sino la causa de los diversos efectos patológicos que se producen cuando se acumula excesivo calor en el cuerpo.

Al trabajar en condiciones de estrés térmico, el cuerpo del individuo se altera. Sufre una sobrecarga fisiológica, debido a que, al aumentar su temperatura, los mecanismos fisiológicos de pérdida de calor (sudoración y vasodilatación periférica, fundamentalmente) tratan de que se pierda el exceso de calor. Si pese a todo, la temperatura central del cuerpo supera los 38 o C, se podrán producir distintos daños a la salud, cuya gravedad estará en consonancia con la cantidad de calor acumulado en el cuerpo”

TEMPERATURA

La Legislacion en materia de seguridad y salud laboral obliga a las empresas a garantizar una temperatura en los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares, entre 17 y 27 grados; y en los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 grados

LEGISLACION

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: establece que los empresarios deben garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo y contiene las líneas generales de cómo deben hacerlo. Al mismo tiempo, figuran en ella las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales y sus derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud.

Real Decreto 486/97, de 14 de abril, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo: dedica el artículo 7 y el Anexo III a las condiciones termohigrométricas de los lugares de trabajo. La mayoría de las disposiciones del Anexo III están destinadas a evitar las molestias e incomodidades a los trabajadores. Pero, aunque establece que las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben ser un riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores, no da disposiciones para ello.

Guía Técnica del INSHT sobre Lugares de Trabajo: hace algunas recomendaciones técnicas sobre los riesgos debidos al estrés térmico. Por una parte, indica los factores peligrosos causantes de dichos riesgos (además de la temperatura del aire son: la radiación térmica, la humedad y la velocidad del aire, la actividad física y la ropa de los trabajadores) y recomienda métodos de evaluación del estrés térmico por calor para saber si es necesario adoptar medidas para prevenir los riesgos para la salud de los trabajadores que permitan a éstos trabajar en las condiciones exigidas por nuestra Ley de Prevención de Riesgos Laborales. También Guía Técnica del INSHT sobre Obras de Construcción contiene recomendaciones similares a las de la Guía Técnica de Lugares de Trabajo.

Real Decreto 39/1997, de 18 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención y sus modificaciones posteriores: obligan a la evaluación de todos los riesgos, en cualquier actividad, en cualquier época del año y en cualquier lugar de trabajo, al aire libre o en locales cerrados. También a que, como consecuencia de dichas evaluaciones, se establezcan las medidas preventivas que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores.

Fuente: https://nuevodiario.es/noticia/17558/andalucia/inspector-de-veiasa:-en-verano-pasarle-la-itv-a-un-coche-es-como-llevar-una-estufa-pegada.html