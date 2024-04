La Comunidad Educativa De Benalmádena sale a la calle el 24 de abril para defender la educación pública

La comunidad educativa de Benalmádena se concentrará mañana 24 de abril a las 18 horas en la Plaza de Austria (Casa de la Cultura) para denunciar la privatización encubierta de la educación que se da en nuestra localidad.

En Benalmádena existen a día de hoy un total de 11 centros educativos privados (entre CEIP, IES y escuelas infantiles) y 1 concertado.

Mientras tanto, el número de centros educativos públicos se mantiene desde 2008 en la cifra de 15 entre institutos de educación secundaria, colegios de educación primaria y escuelas infantiles. La población de Benalmádena ha aumentado más de un 35 % desde 2008, sin embargo, el número de centros educativos públicos sigue siendo el mismo.

Esto demuestra claramente la tendencia a la privatización de la educación en nuestra localidad, más aún si consideramos los recortes en la inversión y los presupuestos destinados a los centros públicos existentes.

A pesar que las últimas leyes educativas nos hablan de la importancia de la atención a la diversidad, de realizar una enseñanza individualizada y de conseguir un aprendizaje significativo en el alumnado; la Junta de Andalucía recorta los presupuestos que deberían ir destinados a tales fines. Por lo que estas leyes educativas reducen el derecho a una educación pública y de calidad a papel mojado, son las leyes de la hipocresía.

Pero nosotras no nos dejaremos engañar, los y las trabajadoras de la educación pública sufrimos día a día las contradicciones que esto supone:

La ley nos pide que realicemos una atención individualizada del alumnado, mientras tanto, recortan el número de docentes especialistas en atención a la diversidad, PTIS, ILSE, orientadores/as, psicólogos/as, y personal de servicios sociales, provocando el desamparo del alumnado más vulnerable.

La ley nos pide que ense ñemos saberes procedimentales al alumnado, mientras nos están quitando las aulas especializadas destinadas a tal fin. Los centros educativos se están quedando sin aulas de mú sica, de tecnolog ía, de educación plástica y visual, laboratorios, bibliotecas, salones de actos y un largo etcétera; espacios que nos son imprescindibles para que el alumnado pueda realizar el aprendizaje significativo del que tanto se habla.

La ley nos pide que hagamos cada vez más tareas administrativas y burocráticas, mientras tanto, no se cubren las bajas ni muchas vacantes que siguen sin cubrirse del P.A.S.

En esta situación, el sistema educativo público se está manteniendo gracias a la buena voluntad de los docentes y el resto de personal no docente, que intentamos optimizar los pocos recursos que tenemos para dar una educación de calidad a nuestro alumnado. Sin olvidar el esfuerzo y colaboración incansable que hacen las familias con los centros educativos.

Las AMPAS llevamos años luchando y reclamando a la Junta la construcción de nuevos centros educativos, soluciones reales e inmediatas ante el hacinamiento en aulas, más apoyo dentro de las aulas tanto material como humano, adecuación de las instalaciones que están deterioradas de tantos años sin un mantenimiento en condiciones, más agilidad a la hora de tramitar gestiones burocráticas como las suplencias de personal docente y no docente, llevamos más de 10 años reclamando la aplicación de la Ley de Bioclimatización: sombreado en nuestros patios de los centros educativos, entre otras medidas, decimos no a las prefabricadas (hornos) porque no son una solución.

Las familias estamos HARTAS de que no se nos escuche, por eso APOYAMOS INCONDICIONALMENTE a nuestros docentes y trabajadores no docentes, para que toda la comunidad educativa sea por fin escuchada, atendida y respetada.

Pero esto se hace cada día más y más difícil ya que los recortes en educación no cesan, la ratio no solo no se reduce en las aulas, sino que la administración las mantiene por encima de la legalidad existente desde el principio de cada curso.

Exigimos que el alumnado de la localidad de Benalmádena pueda tener acceso a una educación 100% pública y de calidad. Por lo que:

No queremos que el profesorado asuma tareas burocráticas que no le corresponden o que son innecesarias, ya que estas nos alejan de nuestra labor docente y nos quitan tiempo para preparar las clases. Mientras tanto, recortan plazas de limpiadoras, ordenanzas o monitoras escolares y las bajas no se cubren o lo hacen muy tarde. Por lo que exigimos que todas las plazas que en este momento están desiertas sean cubiertas de forma inmediata, porque el Personal de Administración y Servicios es imprescindible para el buen funcionamiento de nuestros centros educativos.

Queremos poder atender a nuestro alumnado NEAE, así como realizar una educación inclusiva que atienda a la diversidad. Por lo que exigimos que se contraten a má s PTIS, ILSE, orientadores/as, psic ólogos/as, enfermeros/as y personal de servicios sociales.

No queremos aulas prefabricadas, queremos la rehabilitación y remodelación de los centros que ya existen.

No queremos que nuestros centros educativos y nuestras aulas estén masificadas, ni la existencia de aulas con ratios ilegales. Queremos la construcción inmediata de nuevos centros educativos en Benalmádena. Y exigimos también la reducción de la ratio en todos los centros educativos pú blicos, as í como la posibilidad de hacer desdobles en los grupos que sea necesario, ya que el hacinamiento en las aulas precariza la convivencia y dificulta la socialización del alumnado, entre otros problemas.

No queremos que se siga incumpliendo sistemáticamente la ley de bioclimatización aprobada hace 3 años, haciendo de nuestros centros lugares peligrosos para estudiantes, trabajadores y trabajadoras.

No queremos que cada vez más jóvenes se queden sin poder acceder a ciclos de FP y grados universitarios ante la falta de plazas pú blicas.

Y por supuesto, los y las trabajadoras de los centros educativos junto con las AMPAS no vamos a tolerar que se nos niegue el derecho de reunión en los centros educativos. Tal y como sucedió en las dos ultimas semanas, ante la prohibición expresa que realizó la Delegación de Educació n de M álaga.

Por todo ello, exigimos:

Que no se vulnere el derecho a reunión en los centros educativos.

No a la masificación de las aulas.

Reducción de la ratio de alumnado por docente.

Recuperación de las aulas de especialidad.

La desburocratización de la enseñ anza .

Establecimiento de ratios para el alumnado NEAE y aumento de los recursos materiales y humanos, destinados a este alumnado.

Aumento del personal docente y no docente (PAS, PTIS, personal de limpieza…) en los centros. Estabilidad real para el personal interino. Cobertura ágil y efectiva de las bajas. – Plan de mejora de las infraestructuras.

Aumento del presupuesto en educación al 7% del PIB. Eliminación de los conciertos: el presupuesto en educación 100% para la pú blica.

Y esto es solo el principio. No vamos a parar hasta conseguir que se construyan los dos centros educativos que llevan aprobados más de 10 años, que encima se quedan pequeños al ser únicamente de dos líneas, pero además, seguiremos luchando para que se busquen terrenos disponibles para la construcción de todos los centros que sean necesarios para tener una escuela 100% publica y de calidad.

Desde la comunidad educativa de Benalmádena queremos decir alto y claro que basta ya de degradar la educación publica, y que seguiremos movilizándonos hasta conseguir todas y cada una de nuestras reivindicaciones.

¡EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD!

¡NO A LA PRIVATIZACIÓN!

¡NUEVA CONSTRUCCIÓN TAMBIÉN EN EDUCACIÓN!

¡CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS YA!