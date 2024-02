La Junta de Andalucía vulnera el derecho a libertad sindical en la Agencia de Medio Ambiente y Agua y en el INFOCA

La Agencia de Medio Ambiente y Agua, que integra en la actualidad a la plantilla del Plan INFOCA, la Dirección del Centro Operativo Regional y la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, han expulsado unilateralmente al sindicato CGT, mayoritario en la en la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA), de la negociación de la recuperación de la antigüedad en el ente público.



La Agencia de Medio Ambiente y Agua, que integra en la actualidad a la plantilla del Plan INFOCA, la Dirección del Centro Operativo Regional y la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, han expulsado unilateralmente al sindicato CGT, mayoritario en la en la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA), de la negociación de la recuperación de la antigüedad en el ente público.

El sindicato CGT denuncia que ha sido expulsado de las reuniones de negociación para la recuperación de la antigüedad en la Agencia de Medio Ambiente (AMAYA), que en la actualidad integra a los bomberos forestales que trabajan para el Plan INFOCA. Se da además la circunstancia de que CGT es el sindicato mayoritario en el ente público, fue el más votado en las últimas elecciones sindicales, celebradas hace poco más de un año, y tiene afiliada a sus siglas al 20% de la plantilla, 1.200 personas sobre un total de 5.500 trabajadores y trabajadoras.

Según fuentes de CGT, el director del Centro Operativo Regional del INFOCA, Juan Sánchez, comunicó hace unos días al sindicato que a partir de ahora, no iba a ser convocado a las próximas reuniones para la negociación de la retribución de la antigüedad en AMAYA e INFOCA. El motivo argumentado para la expulsión del proceso de negociación del sindicato mayoritario del ente público es que no había gustado la propuesta inicial planteada por CGT para la recuperación de la retribución de la antigüedad. Desde CGT informan que esta propuesta inicial únicamente pretendía la equiparación de derechos laborales con el resto de trabajadoras y trabajadores públicos de Andalucía y que, en cualquier caso, que no guste una propuesta en una mesa de negociación no puede ser, nunca, una justificación para limitar los derechos básicos de la plantilla de AMAYA. En opinión de CGT, este hecho constituye una clara vulneración del derecho básico de libertad sindical de las trabajadoras y trabajadores de AMAYA y advierten de que emprenderán las medidas legales que estimen oportunas para defender los intereses y derechos de la plantilla.

Para CGT, el motivo real de su expulsión de la mesa de negociación para la recuperación de la antigüedad en AMAYA es otro. Según su criterio, el objetivo de la Junta de Andalucía es evitar, a toda costa, que CGT pueda informar con libertad a la plantilla de lo que se habla y discute en estas reuniones. Según Javier Sánchez, secretario general de CGT AMAYA, ya se han celebrado, al menos, dos reuniones de negociación a las que no ha sido convocada CGT. Desde el sindicato mayoritario del ente público lamentan también la connivencia con la Junta de Andalucía del resto de sindicatos con representación de AMAYA (UGT, CCOO, UITA y CSIF). En su opinión, tanto la Junta de Andalucía como el resto de sindicatos de AMAYA son plenamente conscientes de que están vulnerando los derechos básicos de libertad sindical en el ente público y que están coartando el derecho de las personas trabajadoras de AMAYA a ser representadas e informadas por las secciones sindicales y las personas que han elegido para ello.

A vueltas con la negociación de la antigüedad en AMAYA

La plantilla de AMAYA e INFOCA tiene congelada la retribución de la antigüedad desde el año 2007, año en el que los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, firmaron un convenio que aceptó la congelación del complemento de antigüedad, a cambio de la un supuesto fondo de jubilaciones cuya amortización fue llevada a cabo a en sólo dos años. Con posterioridad, en el año 2018, los mismos sindicatos, UGT, CCOO y CSIF, volvieron a firmar un nuevo convenio que, de nuevo, mantenía la congelación de la retribución de la antigüedad en las mismas condiciones que en 2007.

Según CGT, la congelación de la antigüedad en AMAYA e INFOCA durante 18 años ha supuesto que las trabajadoras y trabajadores del ente público hayan perdido, en este periodo de tiempo, más de un 20% de media de su poder adquisitivo. En opinión del sindicato, la retribución de la antigüedad de las trabajadoras y trabajadores públicos en Andalucía y en el resto del Estado, tiene por objeto compensar unas subidas salariales generales para todo el sector público, que siempre está muy por debajo del incremento del coste de la vida. Por este motivo, la congelación de la antigüedad durante 18 años supone un enorme castigo para una plantilla, cuyos salarios son además netamente inferiores, por ejemplo, al del resto del personal laboral de la Junta de Andalucía.

Tras el anuncio, la pasada primavera, de la creación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Andalucía (ASEMA), que integrará en un futuro próximo a la plantilla del plan INFOCA, los sindicatos del ente público pusieron encima de la mesa la necesidad de desbloquear la retribución del complemento de antigüedad.

El pasado mes de octubre, Antonio Sanz, titular de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, anunció a bombo y platillo el compromiso de elaboración de un informe técnico para la recuperación de la retribución en AMAYA e INFOCA. Hasta la fecha, dicho informe no ha sido publicado ni enviado a los sindicatos con representación en el ente público, pese a que la Junta de Andalucía se comprometió a entregarlo, como muy tarde, el pasado diciembre.

Presindecia toma las riendas de la negociación de la antigüedad en AMAYA e INFOCA

Tras el anuncio, en marzo de 2023, de la creación de la nueva Agencia de Emergencias andaluza, la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa tomó las riendas de la negociación en aspectos clave para AMAYA e INFOCA como son las estabilización de toda la plantilla o la recuperación de la antigüedad. Lourdes Fuster, Secretaria General de Interior, y Juan Sánchez, Director del Centro Operativo Regional del INFOCA, vienen actuando, desde entonces, como personas de confianza de Antonio Sanz en estos procesos de negociación. Según CGT, parece que ni siquiera la Dirección Gerencia de AMAYA tiene nada que decir sobre estos temas, todo está en manos de Presidencia, dicen. Por este motivo, desde CGT responsabilizan directamente a Antonio Sanz de la vulneración del derecho de libertad sindical que se está produciendo hoy en AMAYA e INFOCA. Según el sindicato, la expulsión de CGT del proceso de negociación de la antigüedad resulta aún más grave porque viene promovida por el titular de una Consejería que se hace llamar de “Diálogo Social”. En palabras del secretario general de CGT AMAYA, parece que el gobierno de la Junta de Andalucía entiende como “diálogo social” la vulneración de los derechos básicos de representación sindical de la plantilla de AMAYA y la expulsión del sindicato mayoritario de la mayor Agencia pública andaluza de la negociación colectiva.

Según CGT, la Junta de Andalucía y la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, deberían velar por el cumplimiento de la Ley y no todo lo contrario, orquestar maniobras ilegales que solo persiguen quitar de en medio a sindicatos que pueden resultar incómodos, porque no participan de sus mecanismos de subvención y de paz social. Desde el sindicato advierten, que si el dialogo social de Antonio Sanz es el cortijeo de sus personas de confianza, la falta de transparencia y la persecución y la vulneración de derechos de los sindicatos independientes que no entran en su juego, se va a encontrar de frente con CGT y con las trabajadoras y trabajadores de AMAYA.

Desde CGT recuerdan, a su vez, que no es la primera vez que en AMAYA se vulneran derechos sindicales fundamentales. A este respecto recuerdan la sentencia condenatoria contra AMAYA y el Gobierno andaluz, por vulneración del derecho a la huelga, derivada de los servicios mínimos abusivos impuestos en la huelga convocada, también por CGT, SAT y SIBFI, el pasado 1 de junio de 2023.