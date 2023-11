La plantilla del Área de Derechos Sociales retoma las movilizaciones

En la anterior legislatura, la plantilla del Área de Servicios Sociales realizó numerosas acciones y movilizaciones, incluida una jornada de huelga, consiguiendo un importante avance que se plasmó en una Declaración Institucional firmada por todos los grupos políticos integrantes del Pleno en sesión celebrada el 25 de noviembre de 2022, que, entre otras cuestiones importantes, reconocía un déficit de 92 plazas de estructura en el Área.

Ahora, el actual Equipo de Gobierno no asume como suya la Declaración Institucional firmada en su día, entre otros, por el Partido Popular, aspecto que no podemos compartir desde la parte sindical, que ha generado un gran malestar y que hace que la plantilla se sienta engañada.

De las 92 plazas estimadas en dicha Declaración, se han creado en torno a un 21%. Por ello, desde la Junta de Personal pedimos la creación de más plazas de naturaleza estructural en el Área y así dar cumplimiento al documento suscrito por todos los partidos políticos en su día.

El hecho de que para el mes de enero se prevea la incorporación de 70 profesionales del programa Eracis por un periodo de 5 años no es excusa y no soluciona el problema de la falta de personal, pues estos profesionales están ligados a un programa que se desarrollará únicamente en Norte y Zaidín, donde se encuentran las zonas desfavorecidas, ciñéndose exclusivamente sus funciones a las atribuidas por el programa y que en ningún caso pueden ser estructurales. Además, este programa no permite la contratación de personal administrativo, lo que vendrá a desbordar a los equipos administrativos de dichos centros, que ya trabajan en unas condiciones muy penosas por la carga de trabajo. Por tanto, a pesar de la incorporación de este personal, todos los Centros Municipales de Servicios Sociales y los Servicios Especializados (Servicio de Atención al Inmigrante, Centro de Orientación y Atención Social a Personas Sin Hogar, Oficina Social de la Vivienda y Equipos de Tratamiento Familiar), así como los Servicios Centrales, siguen sufriendo un importante déficit de personal de estructura.

Otra cuestión recogida en la Declaración Institucional es el compromiso de dotar al Área de Políticas sociales de recursos propios suficientes para dar respuesta a la ciudadanía en el menor tiempo posible. La respuesta de la Corporación a este respecto también se ha recibido muy negativamente por la Asamblea, puesto que el presupuesto anual no se verá incrementado, obligando a los profesionales a trabajar en las mismas condiciones deficitarias que vienen trabajando desde años atrás, en lo que a recursos propios de la Corporación se refiere.

Por todo ello, la Asamblea de Servicios Sociales ha decidido iniciar nuevas movilizaciones, estableciendo un calendario para las mismas que se desarrollarán a las puertas de los diferentes Centros y Servicios del Área de Políticas sociales, así como en la Plaza del Carmen, expresando así su rechazo a que el Ayuntamiento de Granada continúe planteando soluciones temporales a problemas que son permanentes y estructurales de falta de personal y recursos en los Servicios Sociales municipales.

Los sindicatos integrantes de la Junta de Personal (CCOO, CGT, CSIF, SITAG y UGT) informan que las movilizaciones se inician el 24 de noviembre en la Plaza del Carmen y que las mismas se mantendrán mientras el Equipo de Gobierno no cumpla con todos los términos que se recogen en la Declaración Institucional.

La Junta de Personal quiere recordar que estas reivindicaciones son en beneficio de la ciudadanía y están encaminadas a contar con los recursos propios suficientes y con el personal de estructura estable y adecuado para atender sus demandas y necesidades. Todo lo que no pase por cumplir los extremos recogidos en la Declaración Institucional supondría dar la espalda al Área de Políticas sociales y al sector de población más vulnerable de nuestra ciudad.

PROMOCIONES INTERNAS

Al mismo tiempo, la Junta de Personal del Ayuntamiento de Granada también vuelve a concentrarse en Plaza del Carmen para pedir el incremento del número de plazas de promoción interna al 100% para los grupos C1 y A2. Este personal lleva años realizando funciones superiores sin reconocimiento ni remuneración y ahora es el momento de que dichas funciones les sean reconocidas. Así ha ocurrido en los grupos de categorías inferiores y por ello exigimos que se materialice el derecho a la promoción interna para los colectivos C1 y A2.