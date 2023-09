La Presidenta del Comité de Empresa de Cádiz, María Navarro, solicita reunión con el nuevo Director General de VEIASA Alfonso Lucio-Villegas en su visita a la Provincia el pasado 1 de septiembre

Junto a la bienvenida y salutación al nuevo Director General de la Empresa Pública VEIASA, la Presidenta del Comité de Empresa de Cádiz, le ha solicita una reunión lo antes posible, y ello, para mejorar nuestra actividad y el ambiente laboral en Cádiz, así como, atajar la preocupación generalizada en la Rama de Metrología de Andalucía, ha podido saber Nuevodiario.es.

El Nuevo Director General de VEIASA Alfonso Lucio-Villegas Cámara ha iniciado el mismo día 1 de septiembre el curso político con la visita a la Provincia de Cádiz, en concreto a las Estaciones de ITV de San Fernando, Puerto Real, Jerez y Metrología de San Fernando, ha conocido nuestro digital

BIENVENIDA Y SALUTACION

“Sirvan mis primeras palabras”, dice María Navarro en su correo a Alfonso Lucio-Villegas Cámara, para darle la bienvenida y salutación en su condición de nuevo Director General de la Empresa Pública VEIASA.

REUNION CADIZ

La Presidenta del Comité de Cádiz, María Navarro le manifiesta al Director General de VEIASA que “Teniendo en cuenta sus palabras a mi compañero del Comité Provincial, venimos a solicitarle formalmente y cuanto antes sea posible, una reunión para tratar con usted aspectos que afectan a nuestra provincia, y ello, con el ánimo de buscar vías de solución para mejorar nuestra actividad y el ambiente laboral de la Provincia”.

METROLOGIA

Insiste María Navarro en su correo que. “De igual forma significarle, que soy administrativa de San Fernando del área de Metrología, y asimismo estamos a la espera de tener una reunión laboral, la cual, propusimos a nuestros responsables directos (el 8 de junio), antes de su incorporación como Director General, entendiendo que dicha cuestión ha podido alargar el plazo inicialmente esperado por todos los compañeros del área de planificación de metrología, aprovecho está comunicación, para indicarle que también en esta cuestión estamos a su disposición para una reunión con usted a la mayor brevedad posible ante la preocupación generalizada”, para concluir la Presidenta del Comité de Empresa Provincial de VEIASA en Cádiz María Navarro, remitiéndole un cordial saludo al nuevo Director General.

ESCRITO DE 8 DE JUNIO

A modo de recordatorio y dada su actualidad, Nuevodiario reproduce extractos del escrito de los trabajadores y trabajadoras de los Laboratorios Provinciales de Metrología de VEIASA remitido a las Dirección de la Empresa Publica el 8 de junio, donde trasladan sus inquietudes, preocupaciones y solicitud de garantía de futuro y de Reunión.

“Los Laboratorios Provinciales como el Central han sido visitados y avalados por entidades nacionales e internacionales de acreditación y una gran cantidad de personalidades de la política, la tecnología y la innovación, siendo pioneros en acreditarnos por ENAC en España, para garantizar la calidad en los procedimientos y la imparcialidad en nuestro trabajo”.

“El Personal de Metrología no podemos entender como desde las Áreas Gestoras no se hayan dado pasos serios y decididos para evitar esta caída o desaparición y si algo se ha hecho no se nos ha comunicado o informado de nada. Estos Gestores a los que tanto les importa la rentabilidad y productividad de nuestros servicios les preguntamos ¿Dónde esta el desarrollo y el Plan Empresarial para una actividad que tiempo atrás era un referente? ¿Dónde esta el Plan empresarial para que nuestro Sector sea un ejemplo de tranquilidad y, si esto ocurriese en otras Áreas de la Empresa en un futuro, sería la misma decisión? Se trata de voluntad Empresarial y política, pero nadie muestra nuestras fortalezas fuera de nuestras paredes, hay mutismo y desinterés”.

“Hemos ido soportando la falta de claridad sobre lo que iba a ser nuestro trabajo, pero a cruda realidad es que, a pesar de la falta de implicación de ciertos responsables de VEIASA que tiempo atrás solo encontraron soluciones fáciles limitándose a la reducción de sus activos en los Laboratorios Provinciales y vaticinando una corta vida para Metrología tras la entrada de la Ley de Liberalización en Enero de 2017. Con el Esfuerzo y el compromiso de los trabajadores y trabajadoras de Metrología, han pasado ya unos 7 años y siguen siendo muchos de nuestros clientes los que nos siguen demandando y confiando en la prestación de nuestros servicios a pasar de que no podamos percibir una implicación real ni se nos ofrezcan las herramientas necesarias por parte de nuestros responsables los cuales parece que han abandonado hace tiempo la mentalidad de conservarnos como Servicio Publico que somos”.

“Todo el Personal de Metrología estamos convencidos que se puede evitar la caída, y que caben opciones diversas a la actual, trabajando opciones para ser competitivos con los grandes clientes, facilitar las soluciones de verificación a los medianos y pequeños clientes de las zonas rurales, ofrecer servicios directa o indirectamente a la Administración. Establecer un Plan Industrial de VEIASA para ofrecer nuestros Servicios u otros que se precisen a la distintas Consejerías de la Junta de Andalucía (objetivos, Plan de Negocio de Metrología Legal, Sectores y actividades a cubrir, cobertura geográfica) dadas las características de Servicio Publico necesario y obligatorio de carácter legal como garantía para los consumidores, esta línea de actividad seria de vital ayuda la cooperación de la Dirección General de Industria y la Consejería de Industria, Energía y Minas”.

El personal del Área de Planificación de Metrología de VEIASA, no queremos dejar pasar la oportunidad de reactivar nuestra actividad y que profesionalmente nos veamos valorados por nuestros gestores para lo que trasladaremos nuestra inquietud y preocupación a todos los niveles de la administración para que también se nos escuche.