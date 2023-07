La Ruta de la Placa y los perjucios de las Macro Renovables en la V Escuela Libertaria Andaluza

El próximo sábado, 29 de julio, Rosa María Denker-Rasmussen cerrará el ciclo de ponencias de la V Escuela Libertaria Andaluza. Su charla versará sobre las Macro Renovables y su impacto negativo en el Medio Ambiente. Como portavoz de La Ruta de la Placa nos enseñará la labor visibilizadora que esta asociación ejerce.

Rosa, aunque ya jubilada, sigue en activo dando cursos y catas de Aceite de Oliva. Sin embargo, la sangre de ecologista, activista y re-wilder sigue corriendo por sus venas. Su labor como eco periodista y fotógrafa así lo refleja.

En el marco de la V Escuela Libertaria Andaluza, Rosa hablará del trabajo que realiza La Ruta de la Placa. Un nombre muy pegadizo para una ruta cuyo peregrinaje se nos antoja poco alentador. Y es que esta ruta la conforman las decenas de miles de placas solares que dibujan un mapa desolador sobre el territorio andaluz.

El Medio Rural se ve invadido por estos nuevos monocultivos, por si ya había pocos, que la Macro Renovables siembran en nuestros pueblos. Con una generosa contribución al terrateniente y con el beneplácito de las administraciones, están consiguiendo instalarse en nuestro paisaje a la par que lo van destruyendo.

Pero, ¿por qué ocurre esto..? Pues sí, por lo siempre. De nuevo la ecuación Multinacional + Políticos corruptos = Crisis. O dicho de otra forma, vamos a inventar una solución absurda a un problema que hemos creado nosotros para forrarnos todos. El problema es que, al igual que en otras crisis, llámense Covid, Ucrania, etc, siempre salimos perjudicadas las mismas. Y si además, el principal perjudicado es el Medio Ambiente, nuestro entorno vital, se convierte en una canallada imperdonable.

Y es que siempre actuan igual. Primero nos plantean un problema de vital importancia para todas y que urge resolver. Luego, se reúne un comité de expertos, formado por capitalistas sin escrúpulos y políticos huntados en manteca. Y como resultado, tú pagarás el pato y ellos saldrán libres de pecado y con los bolsillos llenos.

El caso de las Macro Renovables no iba a ser distinto. Primero contaminan la atmósfera con la sobre industrialización y la emisión de gases contaminantes. El efecto de las macro granjas y los miles de millones de automóviles que pululan por toda la tierra también dejan ver sus efectos. Sin embargo, se sigue incentivando a las multinacionales, los verdaderos gobernantes del Mundo, se sigue apostando por el consumo de carne y se siguen construyendo cada vez más carreteras y favoreciendo el uso del automóvil: ese gran invento del capitalismo que te da…¿libertad?

Llegados a este punto, una palabra: emergencia. Y tras varias décadas de saqueo, nos convencen de que hay que descarbonizar el planeta. Imagínate cuál es la solución: las Macro Renovables. Y para darle más credibilidad, sacan un montón de leyes que nunca se aplican.

Según la Agenda 2030 de la UE, el 32% de las energías que consumamos para ese año debe ser de fuentes limpias. Para ello es necesario que se implanten macro parques eólicos y fotovoltaicos de forma masiva. Para maquillarlo, nos dicen además que quedarán integrados en el medio natural sin dañar la flora y la fauna.

Con la intención de hacernos ver que han pensado en todo, nos dicen también que un estudio sobre el impacto medioambiental decidirá sobre la conveniencia de su implantanción. Y como guinda del pastel, que dará miles de puestos de trabajo en el Medio Rural, y que con ello se combatirá la Despoblación. Encima, recochineo.

Pero como ya sabes, nada de eso es cierto. La expansión de las Macro Renovables está provocando una burbuja especulativa paralela a la urgencia climática. Los objetivos de la Agenda 2030 pueden lograrse instalando fuentes de menor escala en pueblos y ciudades, apostando por la eficiencia energética y por el consumo responsable. Las Administraciones no pueden hacer frente al control real del impacto medioambiental, por lo que no se hace en la mayoría de los casos. Y, además, los parques de Macro Renovables funcionan automáticamente, por lo que no generan empleo en el Medio Rural. Lo que sí hacen es dañar el turismo y la agricultura locales.

La Ruta de la Placa, de la mano de Rosa María Denker-Rasmussen, tratará este tema con mayor profundidad. Nos abrirá los ojos y nos mostrará el verdadero calado, invasivo y destructivo, de las Macro Renovables., y te ayudará a comprender el impacto que tiene sobre el Medio Ambiente. Una interesante charla que no puedes perderte el próximo sábado 29 de julio, a las 20:00h.

#VEscuelaLibertariaCGTA, Escuela Libertaria, Medio Rural, Social