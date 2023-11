PTRA hace un llamamiento a reclamar trenes en todas las estaciones de Andalucía el próximo 13 de diciembre.

La Plataforma en Defensa del Tren Rural en Andalucía (PTRA) continúa desarrollando la hoja de ruta acordada en la asamblea del pasado 5 de noviembre en Bobadilla Estación y hecha pública en rueda de prensa en Córdoba el pasado día 15.

El 13 de diciembre es la siguiente cita reivindicativa por un tren de todas y para todas las personas en Andalucía, haciendo un llamamiento a los Ayuntamientos y colectivos sociales y vecinales de los pueblos y ciudades andaluzas a concentrarse simbólicamente ante las casas consistoriales o estaciones de tren a las 11h, informando de ello a los medios de comunicación de cada localidad, con ello la Plataforma podrá tener una visión general de los lugares donde se quiere rescatar y usar el ferrocarril como medio de transporte que vertebre el territorio, dé servicio a su vecindad, sirva como elemento de lucha contra la Andalucía vaciada y enfríe el planeta.

La Plataforma ciudadana con esta acción, sigue poniendo en valor las bondades del ferrocarril público como medio de transporte más vertebrador del territorio, limpio, seguro y sostenible además de reclamar el uso de las infraestructuras ferroviarias existentes y sus estaciones como elemento clave contra la despoblación del medio rural andaluz, para lo que se exige a los distintos gobiernos una planificación de servicios ferroviarios que garantice la movilidad de la ciudadanía de nuestros pueblos y ciudades medias, garantizando un flujo adecuado en las frecuencias de los trenes, la conectividad con otros medios de transporte convirtiendo a las estaciones de tren en enclaves intermodales de transporte y unas tarifas asequibles que conviertan el uso del tren en el medio de transporte prioritario para todas las personas.

Actualmente se están llevando a los Ayuntamientos de Andalucía mociones en las que se apuesta por un PACTO ANDALUZ POR EL FERROCARRIL, campaña que emana de la propuesta de PTRA para sensibilizar a la sociedad y a la clase política andaluza sobre la necesidad de apostar seriamente por el tren en nuestra Comunidad autónoma y por dar uso a todas las infraestructuras ferroviarias que ya existen sin necesidad de millonarias inversiones o titulares grandilocuentes.

Mientras en las grandes urbes dotadas actualmente de trenes de cercanías se viaja gratuitamente en tren, el medio rural andaluz no solo no tiene trenes sino que para la movilidad debe recurrir a vehículos que emiten grandes cantidades de CO2 a la atmosfera al depender del uso de combustibles fósiles, con unos gravosos costes para las economías familiares, y con ello no se contribuye a frenar el galopante cambio climático.

PTRA está formada por colectivos ciudadanos de poblaciones afectadas por el desmantelamiento del servicio público ferroviario, por movimientos sociales involucrados en la defensa del ferrocarril, representantes institucionales de aytos. de toda Andalucía afectados por las graves carencias en materia ferroviaria y por el Sindicato CGT, cuyo sector ferroviario en Andalucía es fundador de PTRA y siempre se ha mostrado muy activo en todo lo relacionado con el tren, el empleo ferroviario, el servicio público y las infraestructuras ferroviarias en Andalucía.

Desde PTRA confiamos en que en muchos pueblos y ciudades andaluzas se salga a la calle el día 13 de diciembre a las 11h, pidiendo tren en cada lugar, será el paso previo a las marchas que se iniciaran el 13 de enero 2024 en Bobadilla Estación (Málaga) para llegar hasta Córdoba, dado el abandono actual y en los últimos diez años de la Línea convencional Bobadilla-Córdoba, que pese a estar perfectamente equipada, electrificada, con andenes recrecidos… no cuenta con ningún tren que dé servicio de transporte publico ferroviario a poblaciones como Fuente de Piedra, La Roda de Andalucía, Casariche, Puente Genil, Aguilar de la Frontera, Montilla, Montemayor, Fernán Núñez,… manteniendo a sus poblaciones aisladas tanto con sus capitales de provincia como con los pueblos y ciudades de sus comarcas y con el resto del territorio andaluz.

EL 13 DE DICIEMBRE POR EL TREN DE MI PUEBLO