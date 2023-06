Reconstitución de CGT en Novaluz Energía: La empresa responde con Represión Sindical

El 17 de marzo de 2023, se reconstruyó legalmente la sección Sindical de CGT en Novaluz Energía SL. El centro de trabajo se encuentra en la C/ Larios de Málaga Capital. Alejandro, el empleado de mayor antigüedad en Novaluz, fue elegido como su portavoz y representante, notificando a la empresa su elección y confirmando asi la reconstitución de CGT en Novaluz Energia.

La empresa ha respondido con represión sindical. Similar a la táctica aplicada al antiguo secretario general de CGT, Alejandro fue despedido tras semanas de persecución. Esta actitud de Novaluz emula la realizada en septiembre de 2022 con el anterior delegado, siendo el segundo despido nulo consecutivo.

CGT, en respuesta, promete una campaña de acción sindical más dura y prolongada que la anterior. Es evidente que Novaluz se opone a la presencia de un sindicato que pueda cuestionar sus incumplimientos del convenio.

A día de hoy, Novaluz incumple sus obligaciones laborales. No paga los días festivos, no ofrece retribución de incentivos durante las vacaciones e incluso no ha aplicado la subida salarial de 2023. Alejandro, en su papel de delegado sindical, intentó negociar un acuerdo, sin éxito. Ahora, la empresa aguarda una inspección de trabajo.

Bajo la imagen de una empresa “moderna, ética y transparente”, Novaluz Energía oculta una realidad diferente. Se ha convertido en un foco de lucha contra los abusos empresariales y la represión sindical de sus propietarios.

https://cgtandalucia.org/novaluz-despide-al-delegado-sindical-de-cgt-por-organizar-una-seccion-sindical-en-la-empresa/

https://rojoynegro.info/articulo/novaluz-despide-al-delegado-sindical-de-cgt-por-organizar-una-seccion-sindical-en-la-empresa/