Se cumplen casi dos semanas de huelga indefinida en Cervezas San Miguel Málaga

La salubridad en la planta malagueña de cervezas queda absolutamente en entredicho al no existir servicio de limpieza al encontrarse en huelga desde el 2 de mayo.

Los efectos de la falta de higiene industrial son notables, mientras tanto Mahou/sanmiguel sigue ignorando el conflicto laboral generado por EULEN y no adopta medidas con su concesionaria para la normalización del servicio de limpieza en unas instalaciones que acusan considerablemente la falta de mantenimiento que garantice la salubridad de la producción y la seguridad y salud de la plantilla de la empresa principal.

La cervecera está consintiendo a EULEN el incumplimiento de su contrato y la puesta en peligro de su producción habitual de cerveza derivado de la lamentable situación de limpieza que presentan las instalaciones, donde el polvo de la malta y el paso del tiempo sin que sea retirado es el principal handicap.

Tras los actos de solidaridad y apoyo a las compañeras/os en huelga de la pasada semana, CGT está organizando nuevas acciones para visibilizar un conflicto que la plantilla no desea pero que no puede detener en tentó en cuanto EULEN no garantice el derecho a la igualdad de su plantilla y un entorno laboral donde se erradiquen situaciones represivas que afectan gravemente a las personas trabajadoras y ponen en jaque sus riesgos psicosociales y laborales.

De no encontrase solución al conflicto laboral en esta próxima semana, CGT endurece las protestas en las inmediaciones del aeropuerto habiendo legalizado una “marcha cangrejo a paso de tortuga” para el 20 y 27 de mayo (lunes) que llegarán a las puertas de Mahou-Sanmiguel paso a paso marchando hacia atrás.

CGT sigue haciendo un llamamiento a la empresa concesionaria EULEN a adoptar medidas para que puedan normalizarse las relaciones laborales en el centro de trabajo y apela a la empresa principal Mahou-Sanmiguel a que exija a su concesionaria el cumplimiento de la legalidad y el cese del conflicto, que viene provocado por el trato desigual a las personas trabajadoras según el tipo de contrato y la actitud represiva hacia la plantilla por parte de la responsable de EULEN en el centro de trabajo.