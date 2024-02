Visto para sentencia el juicio por la impugnación del convenio colectivo “PLAN DE EMPLEO” suscrito entre la ciudad autónoma de Ceuta y sus socios sindicales.

Como estaba previsto a las 13h del día de ayer se celebró la vista oral en el juzgado de lo social de Ceuta, quedando visto para sentencia una hora más tarde, tras esgrimir cada parte lo que en su derecho estimó.

Como se recordará, CGT impugnó judicialmente el Convenio Colectivo por el que ugt-ccoo pactaron con la Ciudad autónoma de Ceuta establecer condiciones inferiores y discriminar a quienes son contratadas en los planes de empleo de la Ciudad. El acto de juicio ha sido un auténtico esperpento en el que los dos abogados de los sindicatos han reconocido que es un acuerdo ilegal y desafortunado, queriendo lavarse la cara al manifestar que “no se está aplicando”, aunque las nóminas de las personas trabajadoras de los planes de empleo no dicen lo mismo.

La representación letrada de la ciudad basó su defensa en la alegación de la falta de legitimación activa de CGT para impugnar ese convenio, al no tener representación en el comité de empresa del personal laboral del Ayuntamiento a lo que se adhirieron los sindicatos cómplices buscando una tabla de salvación.

La ciudad, igualmente, pese a lo que dicen las nóminas, manifestó que no se está aplicando y que además va a ser retirado de inmediato para que pierda vigencia, después de apelar a un supuesto acuerdo de 2020 donde se comprometían a no aplicarlo.

La asesoría jurídica de CGT se ratificó en el escrito de demanda/ impugnación del Convenio haciendo valer el derecho de interés general de las personas afectadas por el trato desigual durante años, bajo el paraguas de un acuerdo de unos sindicatos que hoy reconocen que no debieron firmar por discriminatorio e ilegal.

Tras las dantescas explicaciones de los Sindicatos subvencionados tras posicionarse pidiendo que se reconociera falta de legitimación de CGT, la representación letrada de CGT concluyó manifestando la incoherencia entre lo que hacen y lo que dicen estas organizaciones sindicales, que tienen que venir a juicio por sus actuaciones ilícitas y anticonstitucionales e hizo valer la lesividad del acuerdo para quienes trabajan o lo han hecho en los planes de empleo de la ciudad, debiendo estar el interés general de las personas afectadas conforme a la legalidad vigente por encima de unos meros % de representación, conforme se indica además de en la constitución española en los estatutos de la propia CGT para preservar el interés general y común de la clase trabajadora.

“La lesividad del Convenio Colectivo “PLAN DE EMPLEO” de la Ciudad Autónoma de

Ceuta, suscrito con fecha 22 de noviembre de 2017 por los representantes legales de la Ciudad Autónoma, UGT y CC. OO y que resultó publicado en el BOCCE número 5741 de 22 de diciembre de 2017, páginas 1443 y ss que se viene prorrogando anualmente de conformidad con lo establecido en su artículo 3.2. es de tal magnitud que su señoría debe estimar la demanda de CGT declarando la nulidad del texto íntegro del convenio impugnado.” siendo la petición final de CGT en las conclusiones del juicio, al vulnerarse lo establecido por el artículo 14 CE y perjudicarse gravemente a estos empleados por el único hecho de prestar servicios en virtud de contratos de trabajo de naturaleza temporal, causa esta significada expresamente como oprobiosa a los efectos que nos ocupa.

Para CGT, en espera de la sentencia, cuyo resultado tendrá un recorrido casi seguro hasta el Tribunal Supremo por cualquiera de las partes, ha sido un escenario kafkiano en el que tras reconocer los sindicatos firmantes que no debieron firmar ese convenio apelan a su no aplicación y a que va a ser derogado de inmediato, resulta significativo que en el mapa de la negociación colectiva no exista ningún Convenio análogo al impugnado en todo el estado español, Estando ante una decisión con un fin determinado y espurio, adoptada “ad hoc” y sin parangón en nuestro ordenamiento jurídico-laboral.

CGT y quienes trabajen en los planes de empleo de la ciudad ya han ganado si finalmente se cumple con la derogación voluntaria anunciada en el juicio por la ciudad y sus sindicatos subvencionados, más allá de lo que finalmente figure en el fallo de la sentencia, que como se ha anticipado tendrá aún un largo recorrido por otros altos tribunales de justicia.