1 de octubre: Día internacional de las personas mayores

En un intento de Impulsar la solidaridad con las personas mayores para mejorar su calidad de vida y paliar algunos de sus déficits, la ONU declaró el 1 de octubre Día de las personas mayores.

Para ello, deberíamos pensar más en los cuidados a todos los niveles. Tras toda una vida de trabajo, todas merecemos llegar a la vejez con una pensión digna, ajustada a los tiempos, que se revalorice con el IPC real y que nunca esté por debajo del SMI.

También merecemos programas de viajes y residencias de día donde todas podamos asistir sin coste alguno, donde se nos traten las dolencias diarias para asegurar que nuestra ancianidad y dolencias por la edad y las cargas de trabajo durante nuestra vida sean tratadas y palizadas al maximo. El ocio también debe asegurarse, no es lógico, ni justo, que tras una vida de trabajos, no podamos ni permitirnos disfrutar de todo el ocio que nos proporciona la vida:teatros, cines, música, talleres, etc.

Y otra cosa muy importante: cuando estemos enfermas, merecemos que nos cuiden, curen y asistan con todos los medios posibles, sin reparar en su coste. No somos piezas de usar y tirar, somos personas que merecemos que nos traten con dignidad y morir con dignidad también.

Os dejamos este audio que representa claramente las lógicas del sistema capitalista y las políticas liberales. Sólo nos quieren para que demos el máximo de nuestras fuerzas y trabajo, aunque nos rompamos o estropeemos en el camino. Y si necesitamos atención médica no les importa, porque sus beneficios están por encima de las personas.