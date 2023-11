La violencia no siempre deja marcas visibles. La violencia psicológica es igual de dañina y debe ser denunciada. No permitas que te hagan creer que tu sufrimiento no es “suficientemente malo” para ser denunciado.

🧠 La violencia psicológica es tan dañina como la física. 🤕

#Denuncia #CGTAndalucia #NoTeCayes #ViolenciaPsicológica