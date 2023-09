25 de Septiembre: “La Importancia de la Denuncia: No es Solo un Acto Individual, es Colectivo”

La denuncia de la violencia machista no es solo un acto individual; es un acto colectivo que afecta a la sociedad. Cada vez que alguien denuncia, se está enviando un mensaje claro: la violencia machista no tiene cabida en nuestra sociedad. Pero la denuncia no es solo responsabilidad de la víctima. Todos tenemos un papel que jugar. Si eres testigo de violencia machista, tu silencio es cómplice. No podemos permitir que la cultura del silencio perpetúe más sufrimiento y más “rosas negras” en nuestro calendario.

La denuncia es también un acto de valentía que puede salvar vidas. No subestimes el poder de tu voz. Aunque el sistema no sea perfecto y a menudo falle en proteger a las víctimas, la denuncia sigue siendo una herramienta crucial para combatir esta lacra social. No permitamos que el miedo y la desconfianza nos paralicen. Denunciar es el primer paso para cambiar una cultura que ha normalizado la violencia machista durante demasiado tiempo.

#Denuncia #CGTAndalucia #NoTeCayes #ActoColectivo