Barricada de Papel nº 97: huelga de inquilinas, de Góngora a Mari Carmen

Ya está disponible el número 97 de Barricada de Papel, correspondiente a octubre de 2026. Esta edición pone el foco en la lucha por el derecho a la vivienda y en la organización colectiva frente a los abusos del mercado del alquiler.

Huelga de inquilinas: de Góngora a Mari Carmen

El boletín recoge la propuesta de impulsar huelgas de alquileres como herramienta colectiva para exigir rentas asequibles, frenar los desahucios y hacer frente a los abusos de la propiedad. La defensa de una vivienda digna necesita organización, apoyo mutuo y acción sindical y vecinal.

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