Barricada de Papel nº 96: 36 días de huelga en la limpieza de aviones del aeropuerto de Málaga

La nueva edición de Barricada de Papel pone el foco en la huelga de Ecolimpieza, el papel de las trabajadoras, las condiciones laborales denunciadas y la huelga como herramienta de lucha de la clase trabajadora.

Ya está disponible una nueva edición de Barricada de Papel, la publicación de CGT Andalucía dedicada a recoger conflictos, luchas y experiencias de organización de la clase trabajadora.

En este número ponemos el foco en la huelga indefinida protagonizada por la plantilla de Ecolimpieza en el aeropuerto de Málaga, un conflicto que se prolongó durante 36 días y que tuvo su origen en problemas que venían de lejos: falta de plantilla, sobrecarga de trabajo, jornadas parciales, deficiencias preventivas, incumplimiento de acuerdos anteriores y la ausencia de instalaciones adecuadas para el aseo de las trabajadoras y trabajadores.

La publicación recorre el conflicto desde sus antecedentes hasta el acuerdo final, deteniéndose también en las denuncias realizadas durante la huelga, el papel fundamental desempeñado por las mujeres de la plantilla y las mejoras alcanzadas tras más de un mes de movilización.

Este número también establece un vínculo con la huelga protagonizada por los trabajadores de Redes de Saneamiento de Málaga, que llegó a prolongarse durante 49 jornadas y culminó incluso con una huelga de hambre.

Dos conflictos diferentes, dos plantillas distintas y una misma herramienta: la huelga.

Porque cuando las reivindicaciones son ignoradas, la organización, la movilización y la acción colectiva siguen siendo instrumentos fundamentales para defender nuestros derechos.

Los derechos laborales no aparecieron solos. Se conquistaron luchando.