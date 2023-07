Carmen Berrocal presenta “Perdiendo el Tren” en la V Escuela Libertaria Andaluza

El tren es, hoy por hoy, el medio de transporte más sostenible y respetuoso con el medio ambiente que existe, después de caminar y la bicicleta. Sin embargo, la actual situación de abandono y precariedad por la que pasa puede comprometer su futuro, así como el del Medio Rural y el de las personas que lo habitan.

Un sistema ferroviario vertebrador que comunique los pueblos con las capitales provinciales y comarcales, supondría una solución eficaz para las personas ancianas, con diversidad funcional y de movilidad reducida, posibilitando su integración. Del mismo modo, las familias podrían beneficiarse en su ocio y tiempo libre, no teniendo que utilizar el automóvil para ir a otros municipios.

Las personas trabajadoras podrían ir al trabajo y no usar el coche, evitando complicaciones para desplazarse. Y las más jóvenes tienen que moverse a diario para acudir a sus centros de estudio. En muchos casos, abandonan sus lugares de origen por falta de medios de transporte eficaces.

Disponer de un sistema ferroviario que una los pueblos, con más trenes, trayectos y horarios útiles, contribuye a que el Medio Rural no se vacíe. Esto supondría una mejora en sus servicios públicos, con colegios, centros de salud, instalaciones deportivas, etc. Esto traería consigo el desarrollo y aumento del tejido económico y laboral, con nuevas propuestas de hostelería, ocio, restauración y servicios. Tampoco hay dejar de lado el respeto medioambiental de cada territorio, indispensable para que calidad de vida no se vea afectada por una hostelería que, en muchos casos, no tiene en cuenta estos parámetros.

El documental “Perdiendo el Tren” nos habla del pasado, del presente y del futuro del tren. Nos enseña que sólo el poder político y económico ha sido y es el responsable de que el tren convencional esté muriendo. Ellos, y sólo ellos, son los que han gastado los presupuestos en la Alta Velocidad, olvidándose de sus votantes del Medio Rural. El AVE es el mayor fraude de la historia del tren en este país. Se ha vendido como Progreso, y no es otra cosa que un pozo sin fondo, con sus eternas pérdidas y su exorbitado presupuesto.

Un ejemplo podría ser Ronda. Capital de Comarca, con pueblos en muchos casos a los que llegan las vías, con estaciones. Han visto reducidos sus trayectos a uno o dos al día, en los mejores casos. Ven como pasan decenas de trenes de mercancias que no paran. Los de pasajeros que llegan, lo hacen en horas poco útiles para las personas usuarias. Se ve como están dejando que se deterioren las vías y se caigan a pedazos las estaciones.

Las rondeñas, arriateñas, y gentes de toda la comarca ven como se está matando al tren, un bien público. Y en lugar de eso, son testigos del alza que está teniendo el Militarismo en la zona. Un cuartel de la Legión en La Indiana para el que nunca faltan los fondos del Ministerio de Defensa para sus juegos de guerra. Una Escuela de Oficiales de la Legión a los que no les falta recursos, comida, cama y un sueldo para formarse en algo tan absurdo y nefasto como es el uso de las armas.

¿Como es posible que los poderes políticos se gasten tanto dinero de todas las personas trabajadoras en mantener algo tan inútil como los ejércitos?¿En algo que sólo trae división, hambre, expolio de recursos, violaciones de derechos, muerte y destrucción como lo son las guerras?¿No sería más justo hacer un reparto equitativo de los recursos y usar los fondos para favorecer a la práctica totalidad de la sociedad?

Por si fuera poco, en la Serranía Rondeña se dan un gran número de explotaciones de animales y de macro granjas, donde los derechos animales brillan por su ausencia. Aquí se enjaula hasta la extenuación, se sobre vacunan, se separan a crias de sus madres nada más nacer. Los animales viven extresados desde que nacen hasta que son sacrificados para satisfacer las necesides culinarias de las personas humanas. Y decimos bien así, porque también existen las personas no humanas, si tenemos en cuenta que persona es toda aquel ser que tiene personalidad.

¿Acaso no podemos sustituir un filete de ternera por un plato de legumbres, que tiene el mismo aporte proteico? Nosotras, las personas que vivimos en paises desarrollados, tenemos la oportunidad de escoger, de hacer una compra selectiva. Está en nuestra mano que se produzca un cambio de paradigma para toda la comunidad animal en el mundo y se acaben con los campos de concentración que son las granjas y macro granjas.

Lamentamos que la Coordinadora de Bienestar Animal no haya trazado una hoja de ruta para la V Escuela Libertaria Andaluza y que no pueda asistir. Estamos seguros que ella nos abriría los ojos en temas como la postura de CGT-A Ceuta y Melilla frente al Veganismo, Especismo, Tauromaquia, Vivisección en laboratorios farmacéuticos, Industria Textil y Peletera, etc.

En CGT-A Ceuta y Melilla estamos seguras que todo ser vivo en este planeta tiene derecho a una vida digna y con esa premisa se crea la Coordinación de Bienestar Animal, que pronto podrá estar en disposición de anunciar acciones en defensa de los animales.

Volviendo al tren, otra prueba de ello es la actitud de las empresas responsables (Renfe y Adif) y los sindicatos del sistema respecto a la falta de atención que están teniendo en los últimos días con los servicios ferroviarios en Málaga. Puedes seguir la noticia aquí.

Y es que todas las personas, en especial las que viven en el Medio Rural, deben verse integradas y participar así en la Sociedad, sin menoscabo a sus derechos. Todas deben gozar de los servicios públicos, sin importar dónde vivan. Para ello es vital la presencia de un sistema ferroviario vertebrador que una los pueblos y a sus gentes. Carmen Berrocal, vecina de Bobadilla Estación, Málaga, y titular de su Asociación de Vecinas, bien sabe de esto.

Ha visto que si vives en el Medio Rural tienes menos derechos, aunque pagues los mismos impuestos. Que si vives en un pueblo pequeño, te pueden quitar la sucursal del banco, o la oficina del SEPE. Ha visto como se cierran colegios porque ya no hay niñas, niños, ni familias jóvenes. Ha visto como, poco a poco, se van dejando huérfanas a las personas que habitan nuestros pueblos.

Pero Carmen es combativa, y tras fundar y presidir la AVV de su pueblo, funda PTRA, la Plataforma por el Tren Rural de Andalucía. Su brega le ha llevado a visitar todos los lugares de Andalucía donde se la reclamase. Su proclama “Por un ferrocarril público y social” se ha escuchado en todas las provincias y municipios donde fuera necesario. Y su vehemencia no le ha privado de ser mordaz ante los medios de comunicación, hablando claro, con el lenguaje del Pueblo.

Por ello será Carmen la encargada de presentar “Perdiendo el Tren”, que se emitirá el sábado 29 de julio a las 18:15h en el seno de la V Escuela Libertaria Andaluza de CGT-A Ceuta y Melilla.

Accede al programa completo aquí.

Si aún no te has inscrito a la V Escuela Libertaria Andaluza, accede al formulario de inscripción.

#VEscuelaLibertariaCGTA, Escuela Libertaria, Medio Rural, Social