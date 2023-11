Día 4: 31 de Octubre de 2023. II Caravana de mujeres al Sahara

Cuarto Día: Martes, 31 de Octubre de 2023 – Empoderamiento de Mujeres Saharauis

Mañana en Rabuni

08:30 h. Salida de Bojador hacia Rabuni (Punto de recogida).

09:30 h. La Escuela Militar de Mujeres nos brinda un mensaje revelador: “No queremos que luchéis por nuestra libertad; eso nos corresponde a nosotras, el pueblo saharaui. Necesitamos que seáis la voz que el mundo está silenciando”.

En el mundo de la Acuicultura

10:30 h. Visitamos proyectos donde las mujeres son protagonistas en los procesos técnicos. Nos dirigimos a la Granja de Peces (Enjaila). Quince personas saharauis gestionan la piscifactoría, enfocándose en la cría de la Tilapia del Nilo, tanto roja como morada. La falta de financiación amenaza la continuidad del proyecto, a pesar de que está destinado a cubrir necesidades básicas.

Las minas en el Sáhara

11:30 h. Llegamos a SMACO (Oficina Saharaui de Acción contra las Minas). Aquí, las mujeres abogan por la desminado y ofrecen apoyo a las víctimas de las minas. Aportan una perspectiva crucial sobre la presencia continua de minas antipersonas alrededor del Muro de la Vergüenza y la responsabilidad política de España en este contexto.

Tarde en Rabuni

17:00 h. Salida de Bojador hacia Rabuni (Punto de recogida).

17:30 h. Visita a AFAPRADESA (Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis). Escuchamos testimonios de mujeres que relatan su huida por el desierto y la vida en los campos de refugiados. Ellas hacen un llamado a que seamos su voz y visibilicemos su causa.

El Poder del Documental

En el encuentro, se presenta un documental que desmonta la narrativa oficial sobre un enterramiento masivo, demostrando que las víctimas eran saharauis con DNI español.

Cultura y Resistencia

20:00 h. Culmina el día con una velada cultural en el Teatro de Bojador, donde se presentan diversos festivales culturales como ARTifariti y un Festival de Danza y Música.

El conflicto en el Sáhara no es solo una lucha por territorio, sino también una lucha por la dignidad y los derechos humanos. Las mujeres saharauis no solo son víctimas, sino también agentes de cambio y pilares en la resistencia contra la ocupación. Mujeres Saharauis en Proyectos de Empoderamiento es un tema que no puede ser ignorado.