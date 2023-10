El anuncio de licitación del 112 Andalucía vuelve a dejar al descubierto las vergüenzas del Gobierno de Moreno Bonilla.

CGT considera ridículo, malintencionado y retrogrado el anuncio realizado por Antonio Sanz respecto al acuerdo de Gobierno para licitar nuevamente la gestión telefónica del 112 Andalucía, olvidando nuevamente sus compromisos de internalización a lo público del servicio cuando estaban en la oposición y manteniendo la posibilidad de que el servicio se siga prestando por personas que no están acreditadas profesionalmente, algo que va directamente en la dirección contraria a la dignificación y profesionalización de los servicios de emergencias en Andalucía..

Pese al rimbombante anuncio de puesta en marcha de la nueva Agencia de las Emergencias, que bien podría facilitar que la actual plantilla del 112 Andalucía se integrase directamente en la misma sin empresas interpuestas que se van a lucrar con las desgracias de las personas, la Junta de Andalucía vuelve a contradecirse al continuar fomentando la precariedad y los abusos hacía las plantillas mediante una licitación que según lo acordado en el Consejo de Gobierno no va a mejorar las actuales condiciones de quienes son “los ángeles de la guarda” de la ciudadanía andaluza, siendo una continuidad de lo que ya hizo Bendodo y que posteriormente han consentido no cumplir a la actual concesionaria, Ferrovial (actual SERVEO) para lo que sin duda ha contado con el beneplácito del sindicato ccoo.

Llama poderosamente la atención que desde el Gobierno de la Junta no se mencione, ni siquiera de pasada, que se va a exigir a la nueva concesionaria la capacitación de los perfiles para las distintas categorías profesionales en 112 al no requerirse la evaluación y acreditación de las competencias profesionales de Teleoperaciones de atención, gestión y coordinación de emergencias (Cualificación profesional de referencia SEA647_3, Martes 8 de noviembre de 2011, RD 1553_2011), pretendiendo mantener a las personas que realizan la gestión de las emergencias subyugadas al sector de la venta telefónica, telemarketing, bajo la aplicación del convenio de Contac center que pese a lo manifestado por el Sr. Sanz no garantiza el IPC para los próximos años en los precarios salarios de la plantilla.

Quien si que se va a poner las botas con la nueva concesión será la empresa adjudicataria al ver incrementado el presupuesto en un 25% de 12 a mas de 16 millones de euros anuales, nada que ver ese 25% con las supuestas mejoras para las plantillas, hablan de 1500 horas anuales cuando son las mismas que las previstas en la licitación de 2019 de Bendodo, si bien se ha consentido a la concesionaria incumplirlas tácitamente, al igual que ha sucedido con la equiparación salarial de todos los centros que se anuncia nuevamente y ya estaba prevista en la licitación de 2019 y se viene incumpliendo por sistema, algo lo sobre lo que CGT tiene interpuestas distintas demandas y que gracias a la lentitud de la justicia que beneficia, y de que modo, a la Administración y patronales aún no podemos contar con sentencias condenatorias.

El incremento del gasto público para la gestión telefónica del 112 en un 25% supone un apetitoso pastel para esas empresas sin escrúpulos que van a ver facilitado el hacer caja de un modo muy simple, mientras que la plantilla se va a tener que conformar con unas subidas salariales del 3% en 2024 y un mínimo del 1% y máximo del 3,5% en 2025 (tras sufrir congelación salarial los años 2020 y 2021 pese a los grandísimos incrementos de los IPC oficiales) como prevé el convenio de Contac Center, además de mantener congelados desde hace más de 20 años la mejora fijada en el 112 y el plus de emergencias.

Es bochornoso que en ese 25% no se prevea un aumento de plantillas ni la eliminación de la precariedad ni las jornadas parciales a través de las bolsas de trabajo pese al importante aumento de las llamadas al 112 y se mantengan muchos puestos técnicos que poco o nada aportan al servicio que se presta. Resulta también curioso que la Junta hable cínicamente de que se fomenta con la nueva licitación la desconexión digital, cuando la dinámica de trabajo impuesta por SERVEO consiste en cambiar los calendarios laborales a diario y a ser esclava del teléfono o el mail para conocer los turnos del día siguiente, todo ello pese a que la desconexión digital está prevista por ley.

Es necesario aclarar también que todos los gastos, luz, agua, limpieza, material informático, software, mantenimiento de edificios del 112 etc. van a cuenta de los contribuyentes a través de otros contratos que la Junta licita aparte de la gestión telefónica.

En definitiva, para CGT parece lamentable que quienes deben velar por la seguridad y calidad de los servicios de emergencias en Andalucía continúen sistematizando la precariedad en todos los aspectos de las plantillas, que son quienes cada día y las 24 horas atienden las emergencias de la ciudadanía y mucho más lamentable que desde la propia Junta de Andalucía se alardee del consenso de estas medidas con ccoo.