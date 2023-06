La tenencia responsable de los animales dependen de tu voto en las elecciones del 23 de julio 2023

Cuando me pongo a pensar en la situación de los animales que vemos por las calles, fruto del abandono, la negligencia… me planteo seriamente, ¿Por qué son así las cosas?

Un problema siempre tiene soluciones, si se analizan las causas que lo crearon. Con este simple pensamiento llego a la conclusión, de que no se han pensado seriamente las causas, o no se han tenido en cuenta por otros intereses. Hecho que me lleva a darme cuenta de que, estamos ante un gran retraso evolutivo para que este problema deje de serlo.

Hay una corriente muy fuerte que llena las redes sociales de peticiones de ayuda para animales perdidos, abandonados, maltratados…

Buscando en los pilares para la solución, se evidencia, que hay muchas personas con sensibilidad, muchas personas defensoras, muchas personas que gastan su tiempo, dinero y energías en dignificar como pueden, la vida de los animales de sus barrios y de sus calles, entonces, ¿Cómo es posible que aún la situación de los animales sea tan devastadora?

La tenencia responsable de los animales comienza con el voto, para que impregne con fuerza nuestra cultura llena de maltratos y crueldades que reciben subvenciones, porque, aunque hay muchas personas haciendo el bien, hay menos que hacen el mal, pero su impacto es mayor.

Una persona recoge un perro de la carretera, mientras otro ha abandonado una camada. Con esta proporción, es fácil de entender, porqué los que hacen el bien con respecto a los que hacen el mal, están en desventaja.

Sé escrupulosa/o con tu elección

La defensa de los seres indefensos, sin voz, es una de las peleas más duras que existe, viendo la situación en la que nos encontramos. Es necesaria una organización de las y los que queremos hacer el bien, para dar la cara por los animales, comprendiendo que la tenencia responsable empieza con la elección de nuestro voto.

De nada sirve desgañitarse en las redes sociales, poniendo a parir a alguien que ni conoces, que ha dejado a un animal tirado, al menos no ayuda al animal, no ayuda a la causa, ni tampoco ayuda a que las cosas cambien.

Lo que sí podría ayudar a cambiar las cosas, sería tomar consciencia de nuestras elecciones, pues la mayoría de los partidos están a favor de ignorar el bienestar animal, por ello, debemos ser escrupulosos del voto que depositamos en la urna, éste, será decisivo para que la protección animal mejore. Si votas a los mismos que votan a los que matan por diversión y entretenimiento, a los amantes del sufrimiento en las plazas de toros, ¡Qué diferencia va a suponer tu voto del de ellos?

Coordinadora de bienestar animal CGT-A