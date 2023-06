La Secretaría de lo #Social de CGT-A se ha unido a organizaciones, colectivos y movimientos sociales en el primer aniversario de la #MasacreMelilla para exigir el fin de la violencia en las fronteras y realizar la I Marcha por la Justicia por Melilla 24J.

#JusticiaMasacreMelilla y marchamos para no olvidar a las Reivindicamosy marchamos para no olvidar a las víctimas y desaparecidas

Un año después de la masacre en #Melilla, el Estado aún no ha depurado responsabilidades, no ha dado respuesta a las demandas de las familias y no ha permitido una investigación suficiente e independiente. Reclamamos verdad, justicia y reparación para las víctimas y familiares del 24J.

¡¡Agradecemos la adhesión y difusión de tu Entidad, Organización o Colectivo!! Pincha aquí para acceder al manifiesto y formulario de adhesión.

También podrás disponer del material gráfico necesario para su difusión:

Carteles para su publicación en RRSS e impresión .

. Carteles editables para su modificación en InDesign, Illustrator o Photoshop .

. Carteles para su edición en Canva.

¡¡¡ Organiza una convocatoria en tu territorio para reclamar #JusticiaMasacreMelilla !!!

¡¡¡ Únete a la I Marcha Justicia por Melilla 24J !!!