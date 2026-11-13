La violencia policial del #11N llega a los juzgados

CGT inicia acciones legales contra la actuación policial durante el piquete informativo ante la EMT de Málaga en la huelga del #11N. El sindicato denuncia agresiones contra las personas que participaban de forma pacífica para informar a la plantilla del transporte.

Imagen destacada: EFE / Jorge Zapata.

CGT denuncia agresiones durante el piquete informativo

La organización sindical ha iniciado acciones legales tras los hechos ocurridos ante la EMT de Málaga durante la jornada de huelga del #11N. Según CGT, las personas que componían el piquete informativo actuaban de forma pacífica y se dirigían a las conductoras y los conductores para informarles de la convocatoria.

Entre las personas agredidas, denuncia el sindicato, se encontraba Miguel Montenegro, secretario de Organización de CGT Andalucía. La organización sostiene que la intervención policial se produjo sin diálogo y con un uso de la fuerza que causó lesiones a varias personas.

CGT señala las imágenes de la actuación policial

CGT alude a las imágenes de la agencia EFE, firmadas por Jorge Zapata, como documentación de los hechos denunciados y de la actuación de la Policía Local de Málaga. El sindicato afirma que las personas participantes ejercían el derecho a informar sobre la huelga mediante un piquete informativo, figura reconocida en la legislación vigente, incluido el Real Decreto-ley 17/1977.

La organización considera que la respuesta policial y la falta de diálogo son impropias de un estado de derecho y reclama que los hechos se investiguen en sede judicial.

Defender el derecho de huelga y las libertades

CGT lamenta lo que considera un retroceso en derechos y libertades y denuncia el recurso a la fuerza frente a quienes reclaman mejores condiciones de vida, el derecho a la huelga y a una vivienda digna.

El sindicato también critica la responsabilidad política del gobierno municipal en la actuación de los cuerpos policiales. La organización espera que las acciones legales permitan esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que correspondan.

CGT continuará informando

La organización sindical seguirá informando sobre el procedimiento y defendiendo el derecho fundamental a la huelga y la libertad de información.

Vídeo: EFE / Jorge Zapata.