25N: No mas violencias machistas [Galeria de convocatorias andaluzas]

Los datos oficiales recogidos demuestran que la violencia machista está creciendo. De hecho en el sistema VIOGEN hay 81.308 casos activos 49.454 de ellas con protección policial lo que supone un incremento del 92% y un 159% respecto al año anterior. Llevamos contabilizados 1920 asesinatos machistas desde el 2003. Y estos son los datos que se conocen los que se recogen en estadísticas quedando fuera todos los demás números de las otras violencias que están invisibilizadas.

SE ACABÓ es hora de que aprendamos a identificar la violencia al primer indicio y de dotarnos de las armas necesarias para que no se llegue a producir. Es hora de reclamar que las instituciones se involucren de verdad y actúen tanto en la detección precoz y la prevención como en el acompañamiento y en la restitución.

Es indispensable que se destapen y se vean todas las violencias que a diario sufrimos las mujeres nuestra sociedad tiene que tener conocimiento y saber distinguirlas para poder empezar realmente a cambiar estos comportamientos machistas que nos hacen más difícil el día a día a las mujeres. Violencias machistas interseccionales que atacan la diversidad y que nos hacen ser doblemente agredidas por ser migrantes racializadas lesbianas trans o cualquier identidad sexoafectiva disidente por cuestión de edad por tener cuerpos no normativos por ser mujeres con discapacidades por ser pobres a causa de la misma violencia económica y patriarcal que nos ataca y nos impide la emancipación económica perpetuando relaciones de dependencia.

SE ACABÓ VIOLENCIA MACHISTA no son solo los golpes o los asesinatos estos son los casos más fácilmente identificados y de los que se hacen eco los medios de comunicación. SE ACABÓ VIOLENCIA MACHISTA es cobrar menos por el hecho de ser mujer soportar piropos que no hemos pedido que nos sexualicen tener que aguantar miradas lascivas que se nos acerquen invadiendo nuestro espacio vital que hagan bromas a nuestra costa y se nos minimice por protestar que hablen más alto que nosotras para imponerse que nos infravaloren cuestionen e invisibilicen nuestros trabajos y nuestro desempeño que nos llamen guapa o loca o histérica que nos den un beso que no hemos pedido…

EXIGIMOS que las violencias contra las mujeres la violencia machista sea del tipo que sea deje de ser invisible pese a quien le pese. SE ACABÓ es necesario actuar y que esta sociedad reaccione. No podemos permitir que la involución de quienes niegan la existencia de la violencia de género siga ocupando espacio… CONTRA LA IGNORANCIA DE LA NEGACIÓN: REACCIÓN EDUCACIÓN FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN.

EXIGIMOS Y VAMOS A ACTUAR PARA que desaparezcan de nuestra sociedad:

La violencia laboral basta de discriminación salarial de techo de cristal de suelos pegajosos de precarización de los sectores feminizados. EQUIPARACIÓN REAL YA.

La violencia institucional SE ACABÓ la falta de dotación de medios necesarios para políticas de Igualdad y la discriminación por parte de las instituciones públicas.

La violencia física SE ACABÓ nuestros cuerpos no son sacos de boxeo.

La violencia psicológica SE ACABÓ el degradarnos el despreciarnos el hacernos sentir que no valemos.

La violencia sanitaria SE ACABÓ necesitamos que se cuide nuestra salud con perspectiva de género.

La violencia judicial SE ACABÓ el criminalizar y agredir doblemente a la víctima mientras se otorgan derechos a sus agresores.

La violencia sexual basta de agresiones y violaciones SE ACABÓ también recibir comentarios y actos de carácter sexual sin nuestro consentimiento de cosificarnos y denigrarnos.

La violencia contra nosotras en las guerras NO A LA GUERRA ni en Palestina ni en Ucrania ni ninguna de las 58 guerras que hay hoy en nuestro planeta mujeres violadas en guerras interminables mujeres y niñas secuestradas vendidas y asesinadas un mundo donde la violencia y la represión a las mujeres es constante por razones políticas por religión o por tradiciones patriarcales.

Desde CGT seguiremos luchando para erradicar la violencia machista sea del tipo que sea.

NO MÁS VIOLENCIAS MACHISTAS

#SEACABO