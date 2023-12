CGT frente al linchamiento político contra las personas trabajadoras de RENFE y ADIF

Ante las acusaciones de error humano en el accidente de El Chorro la noche del pasado sábado buscando excusas para no asumir responsabilidades quienes realmente son los culpables de la EMERGENCIA FERROVIARIA que vivimos en Andalucía, queremos dejar claro que ese accidente, en el que afortunadamente no tenemos que lamentar víctimas mortales, se podía haber evitado si no se estaciona un tren en doble composición con una longitud de 149 metros en unas instalaciones ferroviarias que como máximo admiten un tren de 100 metros de largo, decisión de la que solo es responsable la Dirección de RENFE que debiera conocer las características de cada una de las estaciones antes de programar que un tren vacío se acople a uno con viajeros con el único fin de ahorrar en el servicio de un maquinista, igualmente es responsable de la falta de interventores en los trenes siniestrados que pudiesen ayudar a las personas usuarias que entraron en pánico y sin ningún profesional de RENFE que atendiera al pasaje.

Para CGT es absolutamente intolerable que siempre se culpe a la escasa plantilla ferroviaria de cualquier accidente o incidente, mientras quienes dirigen las empresas públicas ferroviarias, con sueldos millonarios, vacían los centros de trabajo y los trenes de personas trabajadoras, dejan sin repuestos a nuestros talleres para poder acometer las reparaciones con garantías, cierran estaciones de tren limitando el uso del transporte público a miles de contribuyentes, recortan en presupuestos de mantenimiento de la infraestructura y de los vehículos ferroviarios…

El error en este accidente de El Chorro (Málaga) viene de quienes son puestos a dedo por los políticos de turno a dirigir las empresas públicas ferroviarias sin conocer ni siquiera que los trenes van sobre raíles.

El desierto ferroviario en el que están convirtiendo Andalucía debe tener una respuesta social inminente si no queremos vernos privados de un bien público como es el transporte ferroviario para vertebrar nuestra comunidad autónoma, por otra parte, la más poblada del país y la que menos servicios ferroviarios públicos recibe.

Hoy mismo podemos comprobar como los servicios ferroviarios que están declarados por el estado como Obligación de Servicio Público (OSP) se incumplen por falta de maquinistas o de trenes, tal es el caso de los Cercanías de Sevilla donde se anuncian supresiones de trenes el 18 de diciembre, casualidad, por circunstancias técnicas.

Desde CGT queremos evidenciar públicamente las carencias ferroviarias en Andalucía e igualmente realizar propuestas que lleven a poner al ferrocarril público como eje de la movilidad, como elemento vertebrador del territorio, como fuente de desarrollo contra la despoblación del medio rural andaluz y como medio de transporte que enfría el planeta.

Se hace urgentemente necesario un pacto andaluz por el ferrocarril como el que se viene planteando desde PTRA (Plataforma en Defensa del Tren Rrural en Andalucía) y CGT en el que se contemple las necesidades de personal ferroviario mínimo en cada una de las profesiones, los equipamientos de los talleres, vehículos ferroviarios de última generación, el número de trenes necesarios de OSP para dar un servicio a todas las andaluzas y andaluces, unas tarifas asumibles por toda la población, vertebrar Andalucía por ferrocarril dando uso a las infraestructuras ferroviarias existentes, …

El ferrocarril andaluz está en vías de desaparición si persisten las políticas agresivas contra el tren, de todas y para todas las personas, primándose en exclusiva la alta velocidad y se sigue obviando la endémica falta de personal ferroviario, de trenes y de repuestos para sus reparaciones.