La empresa adjudicataria de Salud Responde en Jaén se niega a pagar la subida salarial del nuevo convenio a los trabajadores

El pasado 9 de junio se publicó en el BOE el nuevo convenio colectivo del sector de ‘contact center’, donde se contempla una subida salarial del 3,5% con carácter retroactivo desde enero de 2022 y otro aumento del 3,5% desde enero de 2023. Pues bien, SSG ha hecho caso omiso a esta nueva normativa, lo que ha provocado que los trabajadores se movilicen una vez más

El maltrato continuado que las empresas de telemarketing realizan a sus empleados tiene un buen ejemplo en la sede central de Salud Responde, que está ubicada en Jaén. Éste es un centro de atención telefónica del Servicio Andaluz de Salud (Consejería de Salud de la Junta de Andalucía) subcontratado por Servicios Sociosanitarios Generales Spain SL (SSG), una empresa que se está negando en rotundo a actualizar los sueldos de los teleoperadores, tal y como exige el III Convenio Colectivo de Contact Center, resuelto por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social el pasado 30 de mayo y publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 9 de junio.

Un portavoz de CGT del comité de empresa denuncia esta situación: «La empresa nos dice que está estudiándolo, que está estudiándolo… En vista de que no nos hacen caso, hemos decidido denunciar la situación y haremos paros los días 22, 25 y 28 de septiembre, además de concentraciones en nuestra sede».

Además de todo ello, SSG está pagando los sueldos de los trabajadores que están de baja por enfermedad a través de cheques bancarios, obligándoles a desplazarse al centro. Sin embargo, al resto de empleados les sigue pagando mediante transferencia. «Puede ser un caso de discriminación. Además, antes de hacer los pagos de esa manera, tendrían que haber avisado con 15 días de antelación al comité de empresa y no lo han hecho. Y tampoco quieren reunirse con nosotros», añade.

«La Consejería de Salud tiene que velar por que se cumplan los derechos de los trabajadores»

«Seguimos como siempre, aunque ahora somos menos trabajadores. Las llamadas que entran son de cita previa y la mayoría no se pueden dar, porque las agendas están ocupadas… o se dan para dentro de ocho o 10 días. Cita previa no es futuro, porque con el Sistema de Respuesta de Voz Interactiva (IVR según sus siglas en inglés), cada vez habrá menos trabajo para los teleoperadores. La Junta nos prometió nuevos servicios para suplir la disminución de llamadas y, a día de hoy, no tenemos nada nuevo», pone de relieve el representante sindical.

«La Consejería de Salud es la licitadora de este servicio y tiene que velar por que se cumplan los derechos de los trabajadores», apostilla. Esta no actualización de las subidas salariales de 2022 y 2023 se une a que SSG no está aplicando esa subida en las nóminas actuales, por lo que, además del dinero debido con carácter retroactivo, cada mensualidad que pasa es un 3,5% más de sueldo impagado que se acumula. Así las cosas, CGT denunciará esta situación en la Inspección de Trabajo de la Junta de Andalucía y también irá al Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla).

Piden que se anule el contrato

El comité de empresa de la sede central de Salud Responde ha realizado un escrito para que «actúe contra la empresa y anule el contrato vigente por incumplimiento de sus obligaciones con los trabajadores», según el portavoz de CGT.

Asimismo, cabe preguntarle al SAS qué va a ocurrir con todos los servicios telefónicos que dan al ciudadano a partir del 31 de enero de 2024, fecha en la que expira la prórroga del contrato que tiene firmado la Junta con Servicios Sociosanitarios Generales Spain SL, que presumiblemente no se presentará a la renovación debido a la dejadez y al desprecio que está mostrando hacia sus empleados. ¿Pasará lo mismo que con Atento en Sevilla? ¿Se mantendrá el personal, habida cuenta de que, desde el pasado 30 de junio, está asumiendo la carga de trabajo que se hacía en la plataforma de Sevilla? ¿Cuántos puestos de trabajo destrozará el invento del Sistema de Respuesta de Voz Interactiva?