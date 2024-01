La plantilla de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada se concentra en plaza del Carmen para exigir los recursos prometidos para el área por el partido popular

Este viernes 26 de enero, coincidiendo con el Pleno municipal, los sindicatos de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Granada han convocado asamblea-concentración del área de Derechos Sociales a las 9:30h en Plaza del Carmen.

Desde el sindicato CGT declaran que no se trata de un déjà vu, las trabajadoras y trabajadores del Área de Derechos Sociales llevan innumerables movilizaciones para reclamar el maltrato que reciben los servicios sociales desde tiempos inmemoriales en este Ayuntamiento. Ni siquiera una Declaración firmada, entre otros, por el mismo partido que hoy gobierna en mayoría absoluta, con Marifrán Carazo a la cabeza, les hace cumplir con las promesas que en aquel documento plasmaron.

CGT indica que desde que entró al Ayuntamiento esta nueva Corporación, no se han creado ninguna de las 72 plazas que aún quedan por crear, no se ha elaborado un Plan de emergencias sociales, no se cubren las bajas, no se simplifica burocracia para dar una atención más rápida a la ciudadanía, no se reducen listas de espera… Pero eso sí, el PP comienza a asomar la patita con la intención de privatizar servicios públicos, según indica dicho sindicato.

Así que ahora, como exclama CGT, más que nunca, es momento de movilizarse, de alzar la voz, de tomar decisiones ante la desidia de quienes gobiernan, de defender los servicios sociales.

Además de las movilizaciones que ya se han llevado a cabo y de las concentraciones ya acordadas, la asamblea ha decidido las próximas acciones a llevar a cabo para seguir defendiendo unos servicios sociales públicos, dignos y de calidad, recordando que los servicios sociales son servicios esenciales.

La próxima concentración tendrá lugar el próximo miércoles 31 de enero en la entrada del Centro de Servicios Sociales Beiro.