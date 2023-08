Victoria de las/os trabajadoras/es de VEIASA-ITV que logran frenar el derroche de energía en el Laboratorio de Almería tras su denuncia pública

Al día siguiente de la publicación de la denuncia pública de trabajadoras/es de Almería, VEIASA-ITV y la Junta de Andalucía ordenan reparar el despilfarro de la luz que llevaba las 24 horas de los últimos 55 días sin apagarse, pero pagándola todos/as los Andaluces/as.

LA LUCHA

La lucha, reivindicación y denuncia ante los medios tiene siempre resultados, destacan unas/os trabajadoras/es que estupefactos se quedaron al ver a los electricistas frenar el derroche y despilfarro de energía al día siguiente de publicarlo en el digital.

AIRE ACONDICIONADO

Estamos convencidos de que lo mismo que se ha eliminado el derroche y despilfarro producido durante las 24 horas de cada uno de los últimos 55 días con las luces de las oficinas encendidas en el nuevo laboratorio de Metrología de Almería ubicado junto a la ITV de la Cepa, la gran chapuza que han supuesto los nuevos vestuarios masculinos (30 trabajadores) y femeninos (5 trabajadoras) construidos, donde, no es que no funcionen, sino que carecen de instalación de aire acondicionado para el largo verano de Almería y calefacción para el invierno, contraviniendo la legislación vigente en materia de estrés térmico será modificado y solucionado de “motu proprio por VEIASA” o a instancias de la Inspección de Trabajo, insisten unos trabajadores que no van a cejar en sus reivindicaciones hasta lograr unas instalaciones dignas para las/os empleadas/os.

EQUIPO DE OBRAS

La diligencia del Equipo de Obras ha sido impresionante y esperan las/os trabajadoras/es se mantenga este nivel de resolución de los importantes problemas del nuevo edificio de Almería donde se ha de destacar las condiciones ambientales de los aseos y vestuarios que carecen de aire acondicionado, además del cambio de la maquina en las otras dependencias donde tampoco funciona el aire acondicionado.

DILIGENCIA

Desearíamos la misma diligencia en el resto de áreas para afrontar los problemas inminentes como la de RRHH en la Planificación del Personal necesario para ITV y Metrología, las sustituciones de administrativas/os en vacaciones y enfermedad, aumento de los meses de trabajo hasta alcanzar mínimo 9 meses a los Fijos Discontinuos, las Promociones urgentes de las administrativas/os, la aprobación de un Plan de Igualdad donde se rompa con los potenciales Rubiales de VEIASA y se obligue a la paridad en los órganos de representación como la Comisión Negociadora del IV Convenio Colectivo, hasta ahora compuesta por 100% de hombres, el rejuvenecimiento de las plantillas dando salida a través de la Jubilación Parcial con Contrato de Relevo a los mayores de 62 y cuatro meses, y ni qué decir del desaparecido Servicio de Prevención Propio donde se espera la aplicación del Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, con efectos de 13/05/2023 “Las empresas se verán obligadas a revisar sus protocolos de prevención para incluir la evaluación de riesgos laborales relacionados con fenómenos meteorológicos adversos, incluidas las temperaturas extremas” aún más urgente por las cuatro olas de calor hasta ahora padecidas y el Golpe de Calor sufrido por un compañero de Carmona.

Queremos invitar, además de a los/as muchos/as que ya participan y colaboran con nuestro digital, a que participen en la denuncia de irregularidades y tropelías de todo tipo, porque como en este caso del derroche energético nos leen y solucionan inmediatamente, además de tener en cuenta que “lo que no se conoce no existe”.

De igual forma no cejaremos como medio, en trasladar la información real y veraz que nos llegue y pondremos en evidencia a quienes se dediquen a dar órdenes en la obra del Laboratorio de Almería para no hablar con determinados trabajadores y colaboradores, porque además de atentar al derecho constitucional de libertad de prensa lo consideramos presuntamente ilícito, para lo que utilizaremos todos los medios a nuestro alcance incluidos los judiciales.

Queremos enviar un mensaje a navegantes de dentro y de fuera, que nunca amedrentaran ni a nuestro colaborador que tiene demostrada su amplia trayectoria vital de lucha y de trabajo política y sindicalmente.

SOLIDARIDAD DE CGT

CGT Andalucía ha expresado su apoyo y solidaridad a las justas reivindicaciones de los/as trabajadores/as de VEIASA-ITV-METROLOGIA poniendo a disposición de los mismo la estructura de la organización al servicio de todos los empleados/as y que su teléfono y sedes están abiertos como hasta a los innumerables contactos en aras a un nuevo sindicalismo de lucha y reivindicativo que rompa con el oficialismo.

