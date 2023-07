Mañana comienza la V Escuela Libertaria Andaluza sobre Medio Rural

Mañana, viernes 28 de julio, comienza la V Escuela Libertaria Andaluza de CGT-A Ceuta y Melilla, que este año trata sobre Medio Rural. El lugar escogido para su desarrollo es el Aula de Naturaleza El Picacho, situado en el término municipal de Alcalá de Los Gazules, Cádiz. Hemos intentado unir conocimiento y ocio, pensando que es una buena forma de motivar el aprendizaje. Si ya te has inscrito, confiamos en que será de tu agrado. Y si aún no lo has hecho ¿A qué esperas?

Pocos eventos de la agenda socio cultural en Andalucía, y fuera de ella, ofrecen a sus participantes tal variedad de opciones. Aprendizaje de la mano de expertos, participación activa en charlas de interés social, ocio, naturaleza, música, documental,… Además, siempre hemos intentado que el lugar donde se desarrolle la escuela sea un sitio enmarcado en la naturaleza salvaje y que respete el Medio Ambiente.

Este año, como ya sabrás, el tema escogido ha sido el Medio Rural. Y con el fin de que conozcas su situación un poco más de cerca, vamos a contar con personas que tienen mucho que decir, cada uno en su ámbito de acción. Si aún no lo has hecho, echa un vistazo al programa y demás actividades que se sudecerán durante el fin de semana. Abajo te dejamos los enlaces a las mismas.

Además, contaremos con la fundamental colaboración de l@s chic@s de Vereaventura. Sin ell@s y sus actividades culturales esta escuela perdería muchos enteros. También hemos preparado un montón de actividades en la Pekeskuela para que las más pequeñas estén atendidas y aprendan y se diviertan durante el fin de semana. Para ello, contaremos con la dedicación y el trabajo de Lucía y Maya.

Esta última, Maya Rodríguez, dará rienda suelta a su creatividad y sensibilidad en la noche del sábado al domingo con su recital Akelarre poético bajo las estrellas. Creemos que, después de un intenso sábado cargado de actividades, es un cierre ideal para relajarse y asentar todo lo aprendido. Por eso, no queremos adelantarte nada sobre el contenido de su actuación. Será un espacio para sueltes amarres y hagas tu propio viaje a la deriva bajo un mar de estrellas.

Así que, aunque no nos hemos cansado de repetirlo, te volvemos a proponer que te inscribas en la V Escuela Libertaria Andaluza. Si estás de vacaciones, no podrás hacer nada mejor para cerrar la quincena. Y si, por el contrario, empiezas tus vacaciones en agosto, no encontrarás mejor forma de empezar esos días con buen pie y mejor sabor de boca.

A continuación, te dejamos los enlaces a todas las ponencias y actividades, además de al programa completo. También te dejamos información sobre el Aula de la Naturaleza El Picacho y sobre cómo llegar a esté idílico lugar de la sierra de los alcornocales de Cádiz. No lo dudes más y vente a la V Escuela Libertaria Andaluza de CGT-A Ceuta y Melilla. ¡¡Te esperamos!!

