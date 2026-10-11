El Ayuntamiento de Archidona y Fundación Geron ponen en situación límite a 60 familias que dependen del salario de quienes trabajan en la Residencia de Asistidos de la Tercera Edad en ese municipio de la comarca Nororiental de Málaga.

La plantilla no ha cobrado los salarios correspondientes al mes de septiembre y las previsiones de abonar los salarios pendientes no son nada halagüeñas, según cuenta la empresa Fundación Geron, que está en vías de salida de la concesión.

Una vez más se demuestra que la subcontratación de servicios públicos siempre perjudica a las personas trabajadoras. Mientras estas no pueden pagar sus hipotecas ni llenar las neveras, el Ayuntamiento de Archidona se encoge de hombros y no se da por aludido.

Desde CGT se va a poner en marcha una hoja de ruta de movilizaciones sostenidas en el tiempo para poner fin a esta angustiosa situación para los y las profesionales, que, pese a la grave situación en la que quedan sus familias, continúan prestando sus servicios y atendiendo a las personas residentes con las mejores atenciones y dedicación posibles, dado que ellas tampoco son las responsables de esta situación. Esta viene provocada por cuestiones económicas entre el Ayuntamiento de Archidona y su actual concesionaria, a la que ya le han comunicado que no va a continuar en el servicio, aunque esto no es ningún consuelo para la plantilla, porque necesita el salario para subsistir y hacer frente a sus compromisos de pago.

El Ayuntamiento de Archidona debe salir al frente de inmediato y, como empresa principal y dueña del servicio externalizado a Fundación Geron, asumir el abono de las nóminas directamente, garantizando la paz social y la continuidad del servicio.

El contrato mercantil entre el Ayuntamiento de Archidona y Fundación Geron prevé el rescate municipal en el caso de producirse incidencias en la concesión. Eso mismo es lo que desde CGT solicitamos públicamente al equipo de gobierno para evitar una situación conflictiva que afecte negativamente a la imagen de la residencia de tercera edad de Archidona.

La actual licitación en marcha para la gestión mediante concesión de los servicios públicos de Residencia de Asistidos para la Tercera Edad de Archidona y Centro de Día para personas en situación de dependencia está paralizada desde el mes de julio, habiendo sido designada como nueva concesionaria la empresa Fonserrana SCA de interés social. La plantilla no puede ser víctima de la nefasta gestión y pasotismo del Ayuntamiento, ni este el verdugo de las personas que hacen que la residencia funcione atendiendo a las personas que forman esa comunidad.

La asamblea de trabajadores y trabajadoras, junto a la sección sindical de CGT, hará público el próximo martes el calendario de acciones de protesta a poner en marcha contra el desprecio institucional y el maltrato por parte de la empresa Fundación Geron.