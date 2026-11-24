CGT Metal Campo de Gibraltar denuncia la falta de personal, la sobrecarga de trabajo y el escaso reconocimiento de las categorías profesionales en el servicio de mantenimiento del Hospital Universitario Punta Europa de Algeciras, gestionado por Serveo Facility.

La organización sindical sostiene que la plantilla afronta una dotación insuficiente pese a la ampliación de las instalaciones y de las tareas de mantenimiento. Según CGT, hay turnos que funcionan con una plantilla equivalente a la prevista para los servicios mínimos de una huelga y, en algunos casos, no se cubren las ausencias por incapacidad temporal o excedencia.

Juicio por el reconocimiento de las categorías profesionales

Este miércoles 25 de noviembre está prevista la vista judicial por la reclamación de categorías profesionales presentada por la mayoría de la plantilla, después de que el juicio anterior tuviera que suspenderse. CGT reclama que las categorías se correspondan con las funciones que desempeñan efectivamente las personas trabajadoras.

El sindicato señala que hay otros procedimientos pendientes relacionados con las horas extraordinarias y los complementos de toxicidad, penosidad y peligrosidad.

CGT alerta de la sobrecarga y de la falta de cualificación

CGT también cuestiona que algunas contrataciones no tengan en cuenta las cualificaciones previstas en el pliego de prescripciones técnicas del Servicio Andaluz de Salud. Además, denuncia que se encomiendan trabajos especializados sin la formación específica necesaria y que, por sus características técnicas, deberían realizar servicios técnicos oficiales.

La organización considera que las tareas deben asignarse atendiendo a la capacitación profesional, la formación y las exigencias técnicas y preventivas. Recuerda que el mantenimiento hospitalario es esencial para el funcionamiento de las instalaciones y advierte de que la falta de medios y la sobrecarga pueden repercutir en el servicio y en las personas usuarias.

Las reivindicaciones de CGT

CGT Metal Campo de Gibraltar reclama el reconocimiento de las categorías profesionales adecuadas; el abono de las horas extraordinarias y los complementos reclamados; una dotación de personal suficiente; la cobertura de las ausencias cuando sea necesaria; el respeto a las cualificaciones exigidas en los pliegos, y formación adecuada para las tareas especializadas.

El sindicato exige a Serveo que atienda las reivindicaciones de la plantilla y adopte medidas para garantizar condiciones de trabajo dignas y seguras y un servicio de mantenimiento adecuado. CGT no descarta convocar movilizaciones y adoptar otras medidas sindicales si persisten los problemas sin una solución efectiva.